ضبط شخصين بحوزتهما مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار فى الألعاب النارية، وبحوزتهما مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية.



الاتجار فى الألعاب النارية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (بائع – مقيم بالجيزة) لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية، وبحوزته (1000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

كما تم تحديد مصدر تحصله على الألعاب النارية (عاطل – مقيم بالفيوم)، تم ضبطه وبحوزته (1,3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع).



وبمواجهته، أقر بقيامه باستغلال منزله فى عملية تصنيع الألعاب النارية وترويجها على عملائه.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

