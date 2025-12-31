الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"

مبادرة لتوعية المرضى
مبادرة لتوعية المرضى بمخاطر المضاد الحيوي، فيتو
18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان عبد ربه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة سلامة المرضى بمستشفى إبشواي المركزي، أطلقت مبادرة تحت عنوان «المضاد الحيوي ليس حلًا»، وتهدف المبادرة إلى رفع وعي المرضى وذويهم بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، والتأكيد على عدم تناولها دون استشارة طبية، لما لها من دور في الحد من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وتحسين نتائج العلاج، وتعزيز سلامة المرضى.

فريق المبادرة
فريق المبادرة

المستهدفون من المبادرة

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن المبادرة تستهدف المرضى المترددين على المستشفى وذويهم، من خلال التثقيف الصحي المباشر، وتقديم رسائل توعوية مبسطة تسهم في دعم الشراكة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء الفيوم.

توعية المرضي
توعية المرضى

مخاطر وأضرار تناول المضادات الحيوية

يذكر أن أخطر الممارسات الشائعة في مصر على صحة الإنسان، هو تناول المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، خاصة في الأمراض الفيروسية كالإنفلونزا، لأنها أدوية صممت لمحاربة البكتيريا ولا تأثير لها علي الفيروسات، وقد يتسبب تعاطي المضادات الحيوية في كتير من الأضرار، فتعاطي جرعات غير مناسبة، يكتسب البكتيريا خبرة ضد الدواء وتتحور لتصبح جراثيم فتاكة، وقد يقضي المضاد الحيوي على النافعة التي تعيش في المعدة والأمعاء، وتساعد على الهضم وتقوية المناعة.

توعية المرضي
توعية المرضي

السيسي يؤكد أهمية ممارسة المواطنين الرياضة والحفاظ على الصحة العامة

الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمنشأة القناطر

كما أن تعاطي المضادات الحيوية قد يخفي أعراض المرض الحقيقية عن الطبيب أثناء توقيع الكشف على المريض، ما يخدع الطبيب أثناء التشخيص ويؤدي إلى وصف علاج  غير مناسب المرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم جودة الرعاية الصحية بمحافظة الفيوم المضادات الحيوية المترددين على المستشفى الرعاية الصحية الحفاظ على الصحة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية إدارة سلامة المرضى إستشارة طبية وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الهلال الأحمر: سقوط شهيد برصاص الاحتلال قرب دوار السينما في مدينة جنين

انتشال جثامين 130 شهيدا في غزة اليوم الجمعة

انتشال جثامين 8 شهداء من مناطق عدة بغزة منذ صباح اليوم

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31-12-2025

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

السيسي يؤكد أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

زغلول صيام يكتب: أرجوكم بلاش طيارات للمغرب الآن!

إحياء ذكرى ممدوح الليثي بالتليفزيون المصري غدا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

الأزهر للفتوى يؤكد على 5 معان مع استقبال 2026

هل تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تعد خروجا عن الدين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads