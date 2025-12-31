مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"

18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان عبد ربه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة سلامة المرضى بمستشفى إبشواي المركزي، أطلقت مبادرة تحت عنوان «المضاد الحيوي ليس حلًا»، وتهدف المبادرة إلى رفع وعي المرضى وذويهم بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، والتأكيد على عدم تناولها دون استشارة طبية، لما لها من دور في الحد من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وتحسين نتائج العلاج، وتعزيز سلامة المرضى.

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن المبادرة تستهدف المرضى المترددين على المستشفى وذويهم، من خلال التثقيف الصحي المباشر، وتقديم رسائل توعوية مبسطة تسهم في دعم الشراكة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء الفيوم.

يذكر أن أخطر الممارسات الشائعة في مصر على صحة الإنسان، هو تناول المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، خاصة في الأمراض الفيروسية كالإنفلونزا، لأنها أدوية صممت لمحاربة البكتيريا ولا تأثير لها علي الفيروسات، وقد يتسبب تعاطي المضادات الحيوية في كتير من الأضرار، فتعاطي جرعات غير مناسبة، يكتسب البكتيريا خبرة ضد الدواء وتتحور لتصبح جراثيم فتاكة، وقد يقضي المضاد الحيوي على النافعة التي تعيش في المعدة والأمعاء، وتساعد على الهضم وتقوية المناعة.

كما أن تعاطي المضادات الحيوية قد يخفي أعراض المرض الحقيقية عن الطبيب أثناء توقيع الكشف على المريض، ما يخدع الطبيب أثناء التشخيص ويؤدي إلى وصف علاج غير مناسب المرض.

