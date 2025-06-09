قناع طبيعي لترطيب البشرة فى الصيف بمكونات بسيطة

ترطيب البشرة من الأمور الضرورية التى يجب أن تحرص عليها الفتيات كثيرا للحفاظ على شباب البشرة وحمايتها من الجفاف والتجاعيد المبكرة.

وترطيب البشرة لا يكون فى الشتاء فقط، بل يجب أن يكون فى الصيف أيضا حفاظا على جمال البشرة، لذا تحرص الفتيات على ترطيب البشرة من خلال الوصفات الطبيعية المختلفة.

قناع طبيعي لترطيب البشرة فى الصيف

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا لترطيب البشرة فى الصيف.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي (يفضل الخالي من السكر)

ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي

ملعقة صغيرة من جل الصبار

بضع قطرات من ماء الورد (اختياري)

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء نظيف، اخلطي الزبادي والعسل وجل الصبار جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي بضع قطرات من ماء الورد إذا رغبتي.

نظفي وجهك جيدا وجففيه بلطف.

ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف، ثم استخدمي مرطب خفيف.

ينصح باستخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

احفظي ما تبقى من القناع في الثلاجة، ولكن استخدميه خلال يومين فقط.

لا تنسي استخدام واقي الشمس عند الخروج نهارا لحماية بشرتك من الجفاف والضرر.

استخدام الأقنعة الطبيعية خلال الصيف ليس فقط وسيلة لترطيب البشرة، بل أيضا لحمايتها وتجديدها بطريقة آمنة وفعالة.

هذا القناع يرطب البشرة بعمق ويجدد الخلايا ويحافظ على شبابها ونضارتها.

قناع طبيعي لترطيب البشرة فى الصيف، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.