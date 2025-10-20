تموين الفيوم يضبط بدالا تموينيا باع 300 كيلو سكر و300 زجاجة زيت مدعم

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن مديرية التموين شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية؛ بهدف السيطرة على ما يطرح للاستهلاك، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، ومواجهة جشع بعض التجار.

نتائج الحملة على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط بدال تمويني لتصرفه في كمية من السكر التموينية بلغت 300 كيلو جرام و300 زجاجة زيت تمويني، كما تحفظت على 300 عبوة دهانات وبويات مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام لانتهاء فترة صلاحيتها طبقا لتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كل عبوة بأحد محلات بيع الدهانات.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التابعة لها، بتكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود.

