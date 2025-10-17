هل ترتفع أسعار السلع التموينية بعد زيادة الوقود؟ التموين تجيب

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية لن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حيث تتكفل الدولة بتحمل فروق الأسعار لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

ويحصل المواطن المقيد على بطاقة التموين سلع تموينية بقيمة 50 جنيها بجانب فارق نقاط الخبز.

التموين: طرح عبوة جديدة من الزيت بسعر 27 جنيها

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا بشأن طرح عبوة جديدة من الزيت التمويني سعة ٧٠٠ مللي بسعر ٢٧ جنيهًا للمستهلك النهائي على منظومة السلع التموينية.

وذلك بجانب العبوة الحالية سعة ٨٠٠ مللي والمتاحة ضمن المنظومة بسعر ٣٠ جنيهًا للمستهلك النهائي، بهدف تنويع المنتجات المطروحة ضمن منظومة السلع التموينية، وتوفير بدائل سعرية تتناسب مع احتياجات وقدرات المواطنين الشرائية.

خيارات متنوعة تتيح للمواطن حرية الاختيار

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن طرح العبوة الجديدة يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتوفير خيارات متنوعة تتيح للمواطن حرية الاختيار وفق احتياجاته.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن تنويع العبوات والأوزان يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في إتاحة السلع، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، مع استمرار الجهود لضمان انتظام ضخ السلع التموينية بجميع المحافظات من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

وتأتي أسعار السلع التموينية على البطاقات التموينية، كالآتي:

السكر (1 كيلو جرام): 12.60 جنيه

الأرز (1 كيلو جرام): 12.60 جنيه

الزيت (800 مللي): 30.00 جنيه

الدقيق (1 كيلو جرام): 18.00 جنيه

المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه

الشاي (40 جرام): 5.00 جنيهات

الفول (500 جرام): 9.00 جنيهات

العدس (500 جرام): 21.00 جنيها

المسلي الصناعي (800 جرام): 36.00 جنيها

الصلصة (300 جرام): 8.00 جنيهات

المربى (350 جرام): 16.00 جنيها

التونة المفتتة (140 جرام): 18.00 جنيها

الجبنة تتراباك (250 جرام): 14.00 جنيها

مسحوق الغسيل (800 جرام): 16.00 جنيها

صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه

