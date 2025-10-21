الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
محافظات

تحرير 72 مخالفة في حملة تموينية على مخابز الفيوم

مخابز
مخابز

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة مكبرة على المخابز البلدية، والمخابز السياحية، بهدف ضبط إنتاج الخبز الذي يعتبر العنصر الأساسي على المائدة المصرية، وشارك في الحملة جهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على المخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين أن الحملة حررت 72 مخالفة  متنوعة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، إنتاج رغيف ناقص الوزن عن 90 جرام، إنتاج نهائي مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تمكنت من ضبط 750 كيلوجرام دقيق بلدى، قبل تهريبها إلى السوق السوداء، عبارة عن 15 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جرام، محملة على تروسيكل بدائرة مركز سنورس، و250 كيلو جرام دقيق بلدى عبارة عن 5 شكائر زنة الواحدة 50 كيلو جرام بأحد المخابز السياحية غير مرخص بدائرة مركز سنورس، و200 كيلو جرام دقيق بلدى، 4 شكائر زنة الواحدة 50 كيلو جرام  بأحد المخابز السياحية.

 

تحرير 46 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 35 مخالفة تموينية في حملة على مخابز الفيوم

وشدد على ضرورة متابعة التزام المخابز البلدية والسياحية بالأسعار والأوزان والمواصفات ونظافة أدوات الإنتاج.

