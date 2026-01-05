الإثنين 05 يناير 2026
أخبار مصر

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
 أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (10) سفن، وتم تداول (8000) طن بضائع و(560) شاحنة و(30) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(332) شاحنة و(20) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5000) طن بضائع و(228) شاحنة و( 10 ) سيارات.

تداول 8 آلاف طن و560 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

 فشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين الحرية وPELAGOS Express بينما تغادر السفينتين الحرية2 وAlcudia Express. كما  شهد ميناء نويبع تداول (2900) طن بضائع و(249) شاحنة من خلال رحلات للسفينتين الحسين وسينا. 


سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1219 راكبا بموانيها.
 

 

استراتيجية نحو تعزيز دور الموانئ المصرية في التجارة العالمي

 من ناحية أخرى نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمي.

يأتي هذا الفوز استمرارًا لحضور مصر الفاعل داخل المنظومة البحرية العالمية، وتطور قدراتها في دعم سلامة وكفاءة النقل البحري، إذ يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواني المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز تنافسية منظومة النقل البحري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس بدوره تنامي الثقة الدولية في الدور الملاحي المصري.

