الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سكك حديد مصر تُعلن تعديلات جديدة على قطار في هذا الموعد

السكك الحديدية
السكك الحديدية
18 حجم الخط

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر امتداد مسير قطار الإسكندرية رقم 926 ثانية فاخرة من الإسكندرية حتى سوهاج، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10/1/2026، ليصل الساعة 13:35.

وذلك في إطار جهودها لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الاستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة. 

ويعود القطار من سوهاج بقطار رقم 929 الساعة 15:30 لينتهي مسيره بالقاهرة، فيما يترتب على هذا القرار تعديل مسير قطاري 81 و723 وفق الجداول.

وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على التطوير المستمر للخدمات المقدمة بما يعزز كفاءة التشغيل ويلبي احتياجات الجمهور، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وأساطيل الوحدات المتحركة، ونظم الإشارات وإجراءات السلامة على السكك، بالإضافة إلى تعزيز منظومات الصيانة والتأمين الفني والخدمات داخل القطارات والمحطات، وتبني حلول تقنية لتسهيل وتنويع إجراءات حجز تذاكر السفر، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة لمختلف فئات الركاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات الجمهور الهيئة القومية لسكك حديدمصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، الكاميرون يتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

السلمية المزيفة للإخوان، كيف يحاول متحدث الجماعة خداع الرأي العام العالمي للإفلات من مقصلة ترامب؟

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

آخر تطورات سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

قائمة المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي لأمم أفريقيا 2025 حتى الآن

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية