سكك حديد مصر تُعلن تعديلات جديدة على قطار في هذا الموعد

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر امتداد مسير قطار الإسكندرية رقم 926 ثانية فاخرة من الإسكندرية حتى سوهاج، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10/1/2026، ليصل الساعة 13:35.

وذلك في إطار جهودها لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الاستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة.

ويعود القطار من سوهاج بقطار رقم 929 الساعة 15:30 لينتهي مسيره بالقاهرة، فيما يترتب على هذا القرار تعديل مسير قطاري 81 و723 وفق الجداول.

وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على التطوير المستمر للخدمات المقدمة بما يعزز كفاءة التشغيل ويلبي احتياجات الجمهور، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وأساطيل الوحدات المتحركة، ونظم الإشارات وإجراءات السلامة على السكك، بالإضافة إلى تعزيز منظومات الصيانة والتأمين الفني والخدمات داخل القطارات والمحطات، وتبني حلول تقنية لتسهيل وتنويع إجراءات حجز تذاكر السفر، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة لمختلف فئات الركاب.

