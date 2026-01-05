الإثنين 05 يناير 2026
وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي

وزير النقل يتابع
وزير النقل يتابع المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي
 أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه عدد من قيادات الوزارة لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ  المرحلة الثانية من مشروع الاتوبيس الترددي السريع الممتدة  من محطة المشير طنطاوى وحتى تقاطع الفيوم بطول 57 كم  بعدد 21 محطة   من اجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة  48 محطة وذلك بواقع   10محطات سطحية بكوبري مشاه و5محطات سطحية بنفق  مشاه و6 محطات غير نمطية ) وحيث تتضمن محطات المرحلة الثانية من المشروع عدد 3 محطات بمحور المريوطية هي الهرم - الملك فيصل - ترسا وكذلك محطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي).

كيفية الربط بين محطات مشروع الأتوبيس الترددي والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري

وتم الاطلاع خلال الجولة على  كيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة اسفل الطريق الدائري والتي تخدم  القادمون من والى الطريق الدائري وكيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف  سواء عبر كباري المشاة او الانفاق وحتى استقلال الاتوبيس الترددي  بالإضافة الى استعراض اماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الالكترونية للأتوبيس.

 أهمية سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي   BRT

وأكد نائب رئيس الوزراء أهمية سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي   BRT، وخاصة مع الاقبال الكبير من المواطنين لاستقلال الاتوبيس الترددي في مرحلته الأولى التي تم تشغيلها من محطة تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى محطة اكاديمية الشرطة وهو ما يجسد نجاح المشروع في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات خاصة مع عزل الحارة المخصصة للأتوبيس عن الحارات الأخرى بالطريق الدائري وخطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي وتقليل استخدام السيارات الخاصة وبما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية 

 الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة 

ولفت الى ان هذا المشروع يقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين من خلال احدث اسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تم تصنيعها محليا مشيرا الى أن المشروع يسهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد.

واضاف: يعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث يتبادل الخدمة مع كل من: (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور).

 

و أكد الوزير على  أن مشروع الاتوبيس الترددي تم تنفيذه بديلا للخط الخامس للمترو الذي كان مخططا تنفيذه ضمن شبكة وسائل النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى والذي يمتد من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر  وحتى منطقة الساحل بطول حوالي 24 كم في حفر نفقي ويشتمل على  17 محطة وتبلغ تكلفته بسعر السوق  الحالي 6  مليار دولار  في حين أن  التكلفة التقديرية لانشاء  مشروع الاتوبيس الترددي BRT  لن تزيد عن مليار دولار  بسعر السوق الحالي وبطول 110كم   كما ان مشروع الاتوبيس الترددي تم تخطيطه بحيث   تشتمل كل محطاته على مواقف واماكن انتظار ومناطق تجارية تساهم في تقديم خدمات مميزة لمواطني الأماكن المحيطة بالمحطات ولمرتادي ومستخدمي الاتوبيس الترددي

عدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير  التقدم في معدلات تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بإجمالي طول 34 كم  والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(٩ د)، وتم فتحه امام حركة المرور بالإضافة إلى متابعة اعمال تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية  وكذلك تم متابعة تقدم معدلات تنفيذ وانشاء كوبري زويل الذي سيساهم في  تحرير الحركة المرورية بمنطقة حدائق الاهرام ومدينة زويل.

و كذلك متابعة التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، كما تم الاطلاع على معدلات التقدم في أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة على استمرار الاهتمام باعمال تخطيط الطريق وتكثيف العلامات الإرشادية ودهانات الباردورات والارصفة ورفع كفاءة شبكة الانارة بالطريق واستمرار الاهتمام بالتشجير في الاماكن المتاحة بالطريق واستمرار اعمال النظافة على مدار الساعة حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

وأضاف أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الاولى بإجمالي طول 76 كم قد ساهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

