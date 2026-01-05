الإثنين 05 يناير 2026
السكك الحديدية: تخفيض سرعة القطارات بسبب الشبورة

أعلنت هيئة السكك الحديدية تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بحركة القطارات لإاخفاض مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحري.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه نظرا لانخفاض مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية الكثيفة على أنحاء متفرقة بالوجه البحرى، فقد تقرر تطبيق إجراءات السلامة خلال مسير القطارات على عدد من الخطوط، بما يحقق أعلى معايير الأمان والسلامة وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وأعربت الهيئة عن اعتذارها عن بعض التأخيرات التي تطرأ على حركة التشغيل المقررة لحين زوال السبب.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص الكامل على سلامة الركاب وأطقم التشغيل، حيث يتم اتباع تعليمات التشغيل الآمن التي تقتضي تخفيض السرعات

 في مثل هذه الظروف الجوية حفاظًا على أمن وسلامة الركاب وحركة القطارات.

 

وفي سياق متصل قدمت  الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتذارها للركاب عن تأخيرات القطارات، اليوم الإثنين والناتجة عن أعمال الصيانة الدورية للقضبان، وبسبب بعض التحديات نتيجة الشبورة المائية في الصباح.  

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم  على الوجهين البحري والقبلي، حيث تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي سي"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

