وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد انتظام امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

تابع اليوم الأربعاء، المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية، انتظام امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بمدرسة سندوب الثانوية بنات، يرافقه الدكتور أحمد يحيي مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية، وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

انتظام امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بتعليم الدقهلية

وكان مدير المديرية قد أصدر تعليماته لمدير عام التعليم العام ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومسئولي التعليم الثانوي وموجهي المادة بتكثيف التواجد والإشراف على سير الامتحان بجميع المدارس الثانوية بنطاق المحافظة وتشغيل معامل الحاسب الآلي بالمدارس وتنظيم دخول الطلاب علي المنصة لآداء الامتحان.

بسيوني يتابع مدارس إدارة أجا التعليمية

وفي ذات السياق تابع بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، مدرسة أجا الثانوية بنات، ومدرسة أجا الثانوية بنين وقام بالاطمئنان على حسن سير امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وكان في استقباله عبد الحميد شعيب مدير إدارة أجا التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

وعقب ذلك حضر بسيوني حفل تكريم إدارة أجا التعليمية لحفظة القرآن الكريم الذي أقيمت فعالياته بنادى المعلمين بأجا بحضور كل من الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، طارق الدسوقى موجه عام اللغة العربية، طارق الغازي موجه عام التربية الدينية الإسلامية

فقرات الاحتفال بنادي المعلمين بأجا

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم ثم فقرات متنوعة غنائية، وألقى الدكتور عصام عمارة كلمة رحب خلالها ببسيوني محمد بسيوني وأسرة اللغة العربية والتربية الإسلامية من المديرية، ثم تلا ذلك كلمة طارق الدسوقي موجه عام اللغة العربية

ثم ألقى طارق الغازي موجه عام التربية الدينية الإسلامية كلمة ترحيب بالحضور

و تلا ذلك فقرة غنائية عن اللغة العربية وفقرة الإنشاد الديني للطالب عمر شراقى الفائز بالمركز الأول على مستوى المديرية في مسابقة الصوت الملائكى

وفي ختام الحفل ألقي وكيل المديرية كلمة شكر وتقدير واعتزاز بهذه الاحتفالية المباركة والقائمين عليها والطلاب وتم توزيع شهادات التقدير على الطلاب المكرمين.

