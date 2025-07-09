الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

مديرية التعليم بالدقهلية تطلق بوابة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، فيتو

قام اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، في الدقهلية، بإطلاق بوابة إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يختص بشئون التعليم بالمحافظة.

وكيل تعليم الدقهلية 
 المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فيتو

وذلك تيسيرًا على المواطنين من متلقي الخدمات التعليمية المختلفة وسعيًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأصدر وكيل تعليم الدقهلية تعليماته للقائمين على البوابة بسرعة فحص الشكاوى وتوجيهها إلى الإدارة المختصة للبت فيها والرد على المواطن مقدم الشكوى في أسرع وقت ممكن، وكذلك إرشاده في حال وجوب توجهه إلى جهات أخري لاستيفاء مستندات تساعده في إنجاز طلبه أو حل موضوع شكواه.

وتعد هذه الخطوة من أهم القرارات التي قرر مدير المديرية اتخاذها وتنفيذها بعد دراسة عميقة متأنية لأبرز مشكلات المواطن الدقهلاوي فيما يخص قطاع التعليم. 

وأهاب وكيل تعليم الدقهلية بالمواطنين من أولياء الأمور والمعلمين وغيرهم من متلقي الخدمات التعليمية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم حتى يتسنى لها تقديم أفضل مستوى من الخدمة لهم عبر الرابط التالي.

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محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم أولياء الأمور متلقي الخدمات التعليمية

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