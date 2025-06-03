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محافظات

التعليم الثانوي الأزهري بالوادي الجديد ينضم لمبادرة المراجعات النهائية بالمساجد

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، انضمام قطاع التعليم الأزهري لمبادرة المحافظة لتفعيل الدور المجتمعي والتوعوي للمساجد، بتنفيذ مجموعات تقوية ومراجعات نهائية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

وجاء في بيان محافظة الوادي الجديد، تحديد مسجدي المجمع الإسلامي بمدينة الخارجة، والمجمع الإسلامي بمدينة الداخلة لتنفيذ المبادرة على أن تقام المراجعات يوميًا في تمام الساعة ٦ مساءً حتى نهاية موعد الامتحانات الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥.

 

هذا فيما كثفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع مديرية الأوقاف، برامج المراجعات النهائية بالمساجد لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الدور المجتمعي للمساجد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور بالتزامن مع قرب امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

هذا وتشهد مساجد الوادي الجديد، حضورًا طلابيًا لافتًا، يعكس اهتمام الطلاب وحرصهم على الاستفادة من هذه المبادرة القيمة، لا سيما مع اقتراب امتحانات نهاية العام

مبادرة تحمل الأمل للمستقبل

تمثل هذه القوافل التعليمية نموذجًا يُحتذى به في دعم العملية التعليمية، لا سيما في المناطق النائية، وهي خطوة مهمة تؤكد أن هناك إرادة حقيقية لدى القيادة التنفيذية والتعليمية للنهوض بالتعليم وتوفير فرص متكافئة للطلاب في التحصيل والتفوق.

يأتى ذلك في إطار خطة محافظة الوادي الجديد، لتعظيم الدور التوعوي والمجتمعي للمساجد كمراكز إشعاع تثقيفي وتعليمي إلى جانب دورها الديني الدعوي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية.

وأشار الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم بدء البرنامج في 12 مسجدا بمركز الداخلة، وجاري التنفيذ بباقي مراكز المحافظة، على أن يتم شرح وتوضيح نظام البوكليت المقرر بامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام أثناء عقد المراجعات النهائية.

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