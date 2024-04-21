الإثنين 22 أبريل 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الليزى كيك، أكلة سهلة ومش هتحتاج فرن

الليزي كيك، فيتو
الليزي كيك، فيتو

طريقة عمل الليزي كيك، الليزي كيك من أنواع الكيك الشهيرة واللذيذة التى لا تقاوم وهي لا تخبز فى الفرن وتقدم بالشيكولاتة.

وطريقة عمل الليزى كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الليزي كيك.

مكونات عمل الليزي كيك:-

طريقة عمل الليزي كيك

كوب كاكاو

2 ملعقة كبيرة زبد

عبوة حليب مكثف محلي

400 جرام بسكويت

طريقة عمل الليزي كيك:-

  • يكسر البسكويت في وعاء.
  • يقلب الكاكاو والحليب المكثف المحلى والزبدة معا في قدر.
  • يرفع علي النار ويقلب حتي يذوب.
  • يضاف بعد أن يبرد قليلا علي البسكويت ويقلب جيدا.
  • يرص في قالب ويترك بالثلاجة حتى يتماسك.
  • يخرج ويقدم بارد بعد أن يقطع.
طريقة عمل الليزي كيك، فيتو 

ولعمل الكيك العادى 

مكونات عمل الكيكة:-

3 كوب دقيق

كوب سمن على زيت بنفس معيار الدقيق

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2 كوب سكر بنفس معيار الدقيق

كوب لبن حليب بنفس معيار الدقيق

كيس بيكينج بودر

كيس فانيليا

5 بيضات

لعمل كيك الشيكولاتة

ربع كوب كاكاو

3 ملاعق لبن حليب 

طريقة عمل الكيكة:-

  • نحضر جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك.
  • نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بالزبد ونعفرها بالدقيق ونتركها جانبا.
  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى يصبح لون البيض أفتح قليلا.
  • ثم نضيف له السمن والزيت ونخفق مرة أخرى، بعدها نضيف اللبن الحليب ونستمر فى الخفق.
  • ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب تماما ويختفى ونحصل على خليط متجانس.
  • ثم نحضر بولة عميقة وننخل بها الدقيق ونضيف له البيكينج بودر ونخلطهم معا.
  • ثم نضيف خليط البيض واللبن الذى حضرناه مسبقا بالخلاط.
  • حيث نضيفه تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل قليلا ومتجانس وخالى من أى تكتلات من الدقيق.
  • ثم نصب عجين الكيك في الصينية التى حضرناها.
  • مع مراعاة مسح أى زوائد عجين على الجوانب حتى لا تحترق داخل الفرن.
  • ثم ندخل الصينية الفرن الساخن لمدة نصف ساعة مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه المدة حتى لا تهبط الكيكة.
  • وبعد مرور هذه المدة نقوم بعمل اختبار نضج الكيك.
  • حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
  • وبعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تمامًا.
  • ثم نقطعه بأي شكل حسب الرغبة وتقدم قطع الكيك بجانب الشاي أو القهوة أو العصائر المختلفة حسب الرغبة.
  • ويجب عند تحضير الكيك مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك وارتفاعه داخل الفرن.
  • ويمكن إضافة بعض المكونات للحصول على نكهات ميك مختلفة، مثل إضافة ربع كوب كاكاو خام للحصول على كيكة بالشيكولاتة، ويمكن استبدال اللبن الحليب بكوب عصير برتقال مع ملعقة بشر قشر البرتقال للحصول على كيكة البرتقال، مع إكمال باقى الخطوات بنفس الطريقة التى ذكرناها بالأعلى.
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