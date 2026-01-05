الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم الإثنين 5 يناير 2026

الفرنك السويسرى
الفرنك السويسرى
18 حجم الخط

الفرنك السويسري ، استقر  سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري خلال بداية حركة تعاملات اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات.

وترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الفرنك السويسرى أمام الجنيه المصري في  البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم. 

 

الفرنك السويسرى - فيتو 
الفرنك السويسري، فيتو 

سعر الفرنك السويسرى في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 59.97 جنيها. 

سعر البيع 60.17 جنيها. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك مصر

سعر الشراء 59.63 جنيها. 

سعر البيع 60.01 جنيها. 

سعر الفرنك السويسرى في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 59.63 جنيها. 

سعر البيع 60.01 جنيها. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك كريدى أجريكول

سعر الشراء 59.66 جنيها. 

سعر البيع 60.04 جنيها. 

سعر الفرنك السويسرى في بنك قطر الوطنى الأهلي 

سعر الشراء 59.66 جنيها. 

سعر البيع 60.04 جنيها. 

العملات - فيتو 
العملات، فيتو 

تحقيق مكاسب قوية

يواصل الفرنك السويسري تحقيق مكاسب قوية، متجهًا نحو تسجيل تاسع ارتفاع أسبوعي خلال عشرة أسابيع، مستفيدًا من طلبات الملاذ الآمن في ظل تراجع جاذبية العملات الأخرى بسبب السياسات التجارية الأمريكية والمخاطر المالية العالمية.

اقرأ أيضا:

 الإسترليني يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية

المصرف الوطني السويسري

ويرى محللون أن المصرف الوطني السويسري قد يكون تدخل في السوق للحد من قوة العملة، بعدما اقترب الفرنك من مستوى 0.92 مقابل اليورو، وهو مستوى يعد حساسا لدى المتعاملين ويرجح أن يدفع البنك المركزي للتحرك كما فعل سابقا، ولا يعلق المصرف الوطني عادة على تدخلاته المحتملة، فيما ستصدر بيانات قد تكشف عن ذلك لكن مع تأخر زمني.

أحد أبرز الملاذات الآمنة عالميا

الفرنك الذي ينظر إليه كأحد أبرز الملاذات الآمنة عالميا، أنهى أسبوعا حافلا بالتقلبات مقابل اليورو وسط تكهنات بتدخلات نقدية، كما أنّه الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية مقابل الدولار خلال الشهر الماضي رغم بقاء سعر الفائدة في سويسرا عند مستوى الصفر، وتقترب العلاقة العكسية بين الفرنك ومشاعر المخاطرة العالمية من أعلى مستوياتها منذ مايو. 

وقالت جاين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي لدى «رابوبنك» حسب «بلومبرج »، إن «قوة الفرنك الحالية تجعل من المنطقي توقع تدخل المصرف الوطني، ويبدو أن العمليات في سوق الصرف هي الأداة المفضلة لديه في هذه المرحلة».  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الأهلى المصرى سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه سعر الفرنك السويسرى في البنك الأهلي المصري سعر الفرنك السويسري سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري سعر الفرنك السويسرى في بنك قطر الوطنى الأهلي سعر الفرنك السويسرى في بنك كريدى أجريكول سعر الفرنك السويسرى في بنك مصر

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الإثنين وهذا العيار يسجل 6825 جنيها

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي صباح اليوم الإثنين

سعر صرف الدولار صباح اليوم الإثنين فى البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يواصل الاستقرار بحركة التداولات.. ملفات على طاولة محمد الجوسقي الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار.. 10 أسهم تتصدر قيم التداول بالبورصة المصرية

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية بالمركزى المصري

الأكثر قراءة

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

هبوط مفاجئ بكوبري الصاغة بالزقازيق ومحافظ الشرقية يقود تحركا عاجلا لتأمين المواطنين (صور)

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الدولار يتراجع 21 قرشا بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

القاهرة أكثر المدن الإفريقية جاذبية خلال 2025 (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية