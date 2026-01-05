الإثنين 05 يناير 2026
اقتصاد

سعر صرف الدولار صباح اليوم الإثنين فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار
البنك المركزي المصري، شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، خلال بداية حركة تعاملات صباح اليوم الاثنين 5 يناير 2026، حيث يعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولًا داخل البنك المركزي والبنوك المصرية لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية.

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي: 
47.53 جنيه للشراء.
47.66 جنيه للبيع.  

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.56 جنيه للشراء.
47.66 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، فاستقرت الأسعار عند:

47.56 جنيه للشراء.
47.66 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، سجل الدولار:

47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.

وفي البنك بنك قطر الوطني، استقرت الأسعار عند:

47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.

تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. 

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

  • الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.
  • السيطرة على معدلات التضخم.
  • زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.
<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

وتستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

