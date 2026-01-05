من يدير لجنة تحرير مادورو؟.. شكلتها القائمة بأعمال رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز.. تضم شقيقها ووزير الخارجية المقرب من الاتحاد الأوروبي.. وعقوبات أمريكية كندية تلاحق رئيسها

18 حجم الخط

جاء قرار رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريجيز بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لتحرير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته المخطوفين مؤخرا على أيدي القوات الأمريكية، ليثير التساؤلات حول أهم الشخصيات التي ستقود تلك اللجنة.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال وزير الإعلام والاتصالات الفنزويلي فريدي نيانيز في بيان عبر "تليجرام": شكلت الرئيسة بالإنابة ديلسي رودريجيز، خلال اجتماع مجلس الوزراء، لجنة رفيعة المستوى لتحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وستترأس اللجنة رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز.

شقيق نائبة الرئيس يقود اللجنة

وخورخي رودريجيز هو شقيق ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والتي تولت منصب رئيسة فنزويلا بالإنابة؛ وهو –أيضا- سياسي فنزويلي بارز وطبيب نفسي، الذي يشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان). وكان حليفا رئيسيا للرئيس مادورو، ويشارك في اللجان الحكومية، بما في ذلك الإصلاح الدستوري.

رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريجيز

وشغل رودريجيز منصب نائب رئيس فنزويلا في عهد حكومة هوجو شافيز من 8 يناير 2007 إلى 3 يناير 2008، ورئيس المجلس الانتخابي الوطني من يناير 2005 إلى أبريل 2006، وعمدة كاراكاس من نوفمبر 2008 إلى ديسمبر 2017، ومنصب وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا من نوفمبر 2017 حتى 4 سبتمبر 2020، عندما كان ترك منصبه لخوض الانتخابات البرلمانية في ذلك العام؛ حيث جرى انتحابه رئيسا للجمعية الوطنية الفنزويلية.

يواجه رودريجيز عقوبات أمريكية وكندية

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رودريجيز لتورطه في أعمال فساد وقمع سياسي؛ كما تعرض لعقوبات كندية في 22 سبتمبر 2017 لدوره فيما عرف بـ"تآكل الديمقراطية"، وهو مصطلح سياسي يشير إلى تدهور تدريجي وبطئ في جوهر الديمقراطية، حيث تحافظ الأنظمة على واجهة الانتخابات لكنها تقوض المبادئ الأساسية مثل سيادة القانون، وفصل السلطات، وحرية التعبير، والمنافسة السياسية العادلة من خلال تغييرات تشريعية "قانونية" تقوض السلطات الرقابية وتضعف المعارضة، وصولا إلى حكم سلطوي خفي.

ورد اسمه في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية حقيبة أنتونيني ويلسون، والذي زعم أن عملية إخفاء مصدر ووجهة الأموال تم التخطيط لها بالتعاون مع مكتب رودريجيز ومديرية خدمات الاستخبارات والوقاية الفنزويلية (DISIP). وفي فنزويلا، أفادت التقارير أن أشخاصا مقربين من رودريجيز هددوا أنتونيني ويلسون لمنعه من الكشف عن معلومات حول الأموال.

وزير خارجية فنزويلا

كم تضم اللجنة أيضا وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، وهو حاصل على شهادة في الهندسة الزراعية من الجامعة المركزية في فنزويلا، وحصل أيضا على درجة الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية من مونبلييه بفرنسا؛ وقبل مسيرته السياسية، كان رئيسا للمعهد الوطني للبحوث الزراعية في فنزويلا، وشركة الإمدادات الزراعية المملوكة للدولة "أجروباتريا".

وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل

وشغل جيل العديد من المناصب منذ عضويته في الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، حيث شغل منصب وزير الزراعة والأراضي لمرتين منفصلتين في الفترة من 2013 وحتى 2016؛ وفي عام 2017، جرى تعيينه نائبا لوزير أوروبا في وزارة الخارجية؛ كما شغل منصب القائم بأعمال فنزويلا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا.

التقارب الفنزويلي مع الاتحاد الأوروبي

خلف جيل كارلوس فاريا كوزير للخارجية في يناير 2023؛ ورأى المعلقون أن تعيينه كان بمثابة محاولة من قبل الرئيس نيكولاس مادورو لتعزيز العلاقات بين فنزويلا والاتحاد الأوروبي، حيث كان ينظر إلى سلفه على أنه قريب من الحكومة الروسية. وفي فبراير 2024، أعلن جيل أن حكومة فنزويلا أمرت مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كاراكاس بإغلاق جميع العمليات، وأمرت الموظفين بمغادرة البلاد في غضون ثلاثة أيام.

