ترامب يلمِّح إلى تحرك أمريكي محتمل تجاه كوبا: الشعب هناك يعاني من النظام القائم

فنزويلا، في تصعيد جديد بالخطاب الأمريكي في منطقة أمريكا اللاتينية، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية اتخاذ خطوات ضد كوبا، وذلك عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتنفيذ القوات الأمريكية عملية عسكرية واسعة في فنزويلا.

ترامب يهدد كوبا ويتهم النظام القائم بالتسبب فى معاناة الشعب

وقال ترامب في تصريحات رسمية مساء اليوم: “كوبا ليست جيدة الآن، والشعب هناك يعاني من النظام القائم”، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها تمهيد سياسي وإعلامي لاحتمال تحرك أمريكي جديد في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب الرئيس الكوبي ​ميجيل دياز​، برد فوري من المجتمع الدولي على الهجوم الأمريكى الذي وقع على دولة فنزويلا، لافتًا إلى أن "منطقتنا الآمنة تتعرض لهجوم وحشي وإرهاب دولة، الوطن أو الموت. سننتصر".

تصريحات ترامب تفتح باب التكهنات حول توسيع نطاق التصعيد

تصريحات ترامب جاءت بعد العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، والتي أعلنت واشنطن فيها، أنها أدت إلى شلّ القدرات العسكرية الفنزويلية واعتقال مادورو وزوجته، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل الدولية.

وتعلل ترامب بمعاناة الشعب الكوبي يعيد إلى الأذهان الخطاب الأمريكي التقليدي الذي يسبق عادة تشديد العقوبات أو اتخاذ خطوات تصعيدية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

قلق إقليمي من توسيع دائرة المواجهة مع دول أخرى بعد فنزويلا

وأثارت تصريحات ترامب مخاوف من اتساع رقعة التوتر في أمريكا اللاتينية، خاصة في ظل تحذيرات دولية من أن أي تحرك أمريكي ضد كوبا قد يؤدي إلى تداعيات سياسية وأمنية خطيرة، ويزيد من حدة الاستقطاب الدولي.

مجرد التلويح من قبل ترامب ضد كوبا بالتصعيد قد يُستخدم كورقة ضغط، دون الوصول بالضرورة إلى مواجهة مباشرة، إلا أن التطورات الأخيرة تجعل جميع السيناريوهات مفتوحة.

