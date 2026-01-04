وزير خارجية فنزويلا يصف الهجوم الأمريكي واختطاف مادورو بالعمل البربري ويوجه نداء لدول العالم

18 حجم الخط

وصف وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، الهجوم الأمريكي واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالعمل البربري الذي يجب أن يدينه العالم أجمع.



وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ما رأيناه الهجوم الأمريكي واختفاء الرئيس نيكولاس مادورو عمل بربري يجب أن يدينه العالم أجمع".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد تم احتجازهما ونقلهما خارج البلاد.



وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نفذها عناصر من وحدة دلتا فورس الخاصة.

في المقابل، زعمت السلطات الفنزويلية، أنها لا تعلم مكان مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.



وصف عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما أكدت الإدارة الأمريكية أن مادورو سيُحاكم.



وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها تقديم التماس إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.



وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وذكرت موسكو أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإخراج مادورو وزوجته قسرًا من البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي.



ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

