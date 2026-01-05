نائبة رئيس فنزويلا تشكل لجنة للإفراج عن مادور

18 حجم الخط

شكّلت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز لجنة للإفراج عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس اللذين تم اعتقالهما ونقلهما إلى الولايات المتحدة، وفق "فرانس برس".

وأودع مادورو الذي تتهمه الولايات المتحدة بتهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والإرهاب، السبت، سجنًا في نيويورك، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضٍ في المدينة الإثنين.

وأعلن وزير الإعلام فريدي نانييز تشكيل لجنة "رفيعة المستوى" سيكون عضوًا فيها، بينما سيترأسها رئيس البرلمان خورخي رودريجيز ووزير الخارجية إيفان خيل.

في الوقت نفسه، دعت ديلسي رودريجيز في رسالة على تيليجرام إلى علاقات "متوازنة وقائمة على الاحترام" مع الولايات المتحدة.

كما عقدت أول اجتماع لمجلس وزرائها أمس الأحد، في اليوم التالي من توليها منصبها.

وكانت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، التي كلفت بتولي رئاسة الدولة، وجهت رسالة عاجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة: “أقول للرئيس ترامب إن شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام والحوار لا الحرب”.

