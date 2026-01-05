الإثنين 05 يناير 2026
خارج الحدود

نائبة رئيس فنزويلا تشكل لجنة للإفراج عن مادور

شكّلت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز لجنة للإفراج عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس اللذين تم اعتقالهما ونقلهما إلى الولايات المتحدة، وفق "فرانس برس".

وأودع مادورو الذي تتهمه الولايات المتحدة بتهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والإرهاب، السبت، سجنًا في نيويورك، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضٍ في المدينة الإثنين. 

وأعلن وزير الإعلام فريدي نانييز تشكيل لجنة "رفيعة المستوى" سيكون عضوًا فيها، بينما سيترأسها رئيس البرلمان خورخي رودريجيز ووزير الخارجية إيفان خيل.

في الوقت نفسه، دعت ديلسي رودريجيز في رسالة على تيليجرام إلى علاقات "متوازنة وقائمة على الاحترام" مع الولايات المتحدة.

كما عقدت أول اجتماع لمجلس وزرائها أمس الأحد، في اليوم التالي من توليها منصبها.

وكانت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، التي كلفت بتولي رئاسة الدولة، وجهت رسالة عاجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة: “أقول للرئيس ترامب إن شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام والحوار لا الحرب”.

