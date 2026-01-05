موعد مباراة البنك الأهلي ضد دجلة في كأس الرابطة والقناة الناقلة

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، يستضيف فريق البنك الأهلى نظيره وادى دجلة باستاد هيئة قناة السويس مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد وادي دجلة

وتنطلق صافرة مباراة وادي دجلة ضد البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر في الثامنة مساء اليوم الاثنين بالجولة الخامسة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولات المحلية في مصر.

ويحتل البنك الأهلى بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني المركز الثالث بالمجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر برصيد 5 نقاط، بينما يأتي وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ في المركز الخامس للمجموعة برصيد 3 نقاط قبل الجولة الخامسة لبطولة كأس الرابطة.

حكام مباراة البنك الأهلي ضد وادي دجلة

ويدير لقاء البنك الأهلي أمام وادي دجلة طاقم حكام مكون من أحمد عبد الله (حكمًا للساحة) ’ طارق مصطفى ومحمود بدران (مساعدين) ’ جبل السيد (حكمًا رابعًا) ’ خالد الغندور ومحمود حسين (تقنية الفيديو)

وتضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز

مجموعات كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

جوائز كأس عاصمة مصر



ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

