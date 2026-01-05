الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة المصري ضد سموحة في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
18 حجم الخط

كأس الرابطة، يستضيف المصري البورسعيدي نظيره سموحة اليوم الاثنين على أرضية ستاد السويس الجديد ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

موعد مباراة المصري ضد سموحة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المصري وسموحة في إطار مواجهات الجولة الخامسة في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، اليوم الإثنين في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة المصري وسموحة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري وسموحة في إطار مواجهات الجولة الخامسة في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر عبر قناة أون سبورت.

 

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر، قبل الجولة الخامسة برصيد 7 نقاط، جمعهم من 3 جولات، بينما يحتل فريق سموحة المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، جمعهم من 3 جولات.

 

حكام مباراة المصري ضد سموحة

ويدير لقاء  المصري ضد سموحة طاقم حكام مكون من وائل فرحان (حكمًا للساحة) ’ عماد فرج وأحمد زغلول (مساعدين) ’ وليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عبد العزيز السيد ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

 

وتضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز

مجموعات كأس عاصمة مصر


المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

جوائز كأس عاصمة مصر


ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس الرابطة المصري البورسعيدي سموحة كأس عاصمة مصر المصري ضد سموحة مباراة المصري ضد سموحة مباراة المصري وسموحة

مواد متعلقة

بيراميدز بالشباب يخطف فوزه الأول على مودرن سبورت بهدف في كأس عاصمة مصر

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

الأكثر قراءة

البنك المركزى: 42.5% زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الطريق إلى نجمة الكان الثامنة.. منتخب مصر يواجه بنين الليلة بشعار لا بديل عن الفوز.. حسام حسن ذاكر السناجب جيدا.. وعودة القوة الضاربة الهجومية بقيادة صلاح ومرموش

موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

ضوابط إجازة الوضع ومدتها وفقا لقانون الطفل

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف منها البلطي والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية