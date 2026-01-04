قتله بدافع الغيرة، تشييع جثمان الطالب ضحية صديقه بالقليوبية

18 حجم الخط

خيّم الحزن على أهالي قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها محافظة القليوبية، عقب تشييع جثمان الطالب ضحية واقعة القتل على يد صديقه، حيث انهارت أسرته أثناء أداء مراسم الجنازة، وسط حالة من الصدمة والأسى بين الأهالي.

وشيّع المئات من أهالي القرية جثمان الطالب إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، مرددين الدعوات له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، بعد واقعة هزّت مشاعر الجميع، خاصة بعد تداول أن الجريمة جاءت بدافع الغيرة والتفوق الدراسي.

أمرت جهات التحقيق المختصة في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بتصريح دفن جثة طالب بالصف الثالث الثانوي لقي مصرعه على يد صديقه بمنزل تحت الإنشاء في بقرية الرملة دائرة المركز وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي وشهود عيان بمنطقة الواقعة.

مصرع طالب 17 عاما ببنها

وكانت قرية الرملة بمدينة بنها شهدت حادثًا مأساويًا، حيث أقدم طالب على قتل صديقه إثر خلافات بينهما بسبب الغيرة من التفوق الدراسي.

حيث لقي طالب يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه في مشاجرة بقرية الرملة بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

مشاجرة ووجود حالة وفاة بقرية الرملة بنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القليوبية إخطارًا من الإسعاف بوقوع مشاجرة ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص، تبين وجود جثة لطالب يُدعى محمد ي.م.ن (17 عامًا) تم نقل الطالب الي مشرحة مستشفي بنها التعليمي مصاب بجرح ذبحي، في واقعة تحمل شبهة جنائية مع ادعاء التعدي من آخرين

