سقطت سيارتهم بالترعة، العناية الإلهية تنقذ أبا و3 أبناء من الموت في السنطة

العناية الإلهية تنقذ
العناية الإلهية تنقذ أبا و4 أبنائه من الموت بعد سقوط سيارتهم
أنقذت العناية الإلهية أبًا و3 من أبنائه من الموت المحقق، بعد سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في ترعة بحر شبين بمدينة السنطة بالغربية.

إحالة محفظ قرآن للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على طفلة في الغربية

أوقاف الغربية تفتتح المسجد الغربي بقرية شندلات بعد تطويره

بلاغ بالحادث 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالغربية بلاغا من الأهالي بسقوط السيارة في مياه الترعة.

انتشال السيارة من المياه

 وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية للسيطرة على الموقف ومحاولة انتشال السيارة من المياه.


وبالفحص تبين أن من كانوا داخل السيارة هم "محمود عبد الرزاق عبد الباري حبيب" 42 سنة وأبناؤه: سهيلة 12 سنة وحمزة 9 سنوات وعمار 4 سنوات، وأنهم نجوا جميعا دون أية إصابات.
 

تم نقل الجميع لمستشفي السنطة العام لعمل الإسعافات الأولية والأشعات والرعاية الطبية اللازمة وتم خروجهم جميعا.

 

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

 

وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

