الاتحاد التونسي يعلن إقالة مدرب المنتخب سامي الطرابلسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم رحيل سامي الطرابلسي عن منصبه كـ المدير الفني للمنتخب التونسي، ليُنهى بذلك مشوار المدرب مع “نسور قرطاج” بعد سلسلة من النتائج لم تلبِّ طموحات الجماهير.

إقالة الطرابلسي

ويأتي هذا القرار في أعقاب خروج تونس من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد خسارة مؤلمة أمام منتخب مالي أمس في دور دور الـ16، حيث ودّع الفريق المنافسات مبكرًا في واحدة من أبجديات المنتخبات المرشّحة للتقدم في المسابقة.

وودع منتخب تونس منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16، بعد الخسارة أمام منتخب مالي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب “محمد الخامس”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

لقد كانت الآمال معلّقة على الطرابلسي لتحقيق نتيجة قوية في البطولة، إلا أن التعادل في بعض المباريات وعدم القدرة على حسم المواجهات الحاسمة أدى في النهاية إلى خروج مبكر، مما دفع الاتحاد إلى فتح صفحة جديدة في الإدارة الفنية للمنتخب.

وبهذا القرار، يُغلق باب المرحلة التي قاد فيها الطرابلسي الفريق على مدار السنوات الماضية، وسط تساؤلات وتوقعات حول هوية المدرب القادم الذي سيُكلّف بقيادة “نسور قرطاج” نحو نهضة قارية وعالمية جديدة.

