الإثنين 05 يناير 2026
رياضة

115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو
احتفل نادي نادي الزمالك بذكرى تأسيسه الـ115، عبر منشور رسمي على حسابه بموقع فيس بوك، استعاد فيه مسيرة طويلة من البطولات والإنجازات، مؤكدًا عمق الانتماء والعشق الذي يجمع النادي بجماهيره في مصر وخارجها.

 

الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه


ونشر الزمالك رسالة مؤثرة قال فيها: «115 عامًا من المجد والتاريخ… أكثر من قرن من العشق والانتماء إرث عريق… وحكاية لا تنتهي».

وجاءت كلمات النادي لتُبرز قيمة الزمالك كأحد أعرق الأندية في القارة الأفريقية، وصاحب تاريخ حافل بالألقاب المحلية والقارية، إلى جانب دوره الوطني والاجتماعي الممتد عبر الأجيال.

وتفاعل جمهور القلعة البيضاء بقوة مع المنشور، معبرين عن فخرهم بتاريخ النادي، ومؤكدين استمرار الدعم والمؤازرة في مختلف المنافسات، في مشهد يعكس العلاقة الخاصة بين الزمالك وأنصاره، والتي ظلت ثابتة عبر أكثر من قرن من الزمن.

