قائمة المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي لأمم أفريقيا 2025 حتى الآن

18 حجم الخط

حجزت 4 منتخبات مكانها في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي كل من..

السنغال

مالي

المغرب

الكاميرون



ويتجه عشاق كرة القدم الإفريقية إلى قمة كروية مثيرة، عندما يلتقي منتخب المغرب مع منتخب الكاميرون في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

المغرب ضد الكاميرون

المباراة تعد مواجهة مصيرية بين فريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا في البطولة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الانتصار والتقدم إلى المربع الذهبي، في صراع على الاقتراب أكثر من لقب الكأس الأغلى على الساحة الإفريقية.

المنتخب المغربي يدخل اللقاء بطموح كبير بعد تقديم أداء قوي في المباريات السابقة، بينما يسعى المنتخب الكاميروني لإظهار قوته وخبرته وإلحاق الهزيمة بطموحات أصحاب الأرض.

وفاز منتخب الكاميرون على نظيره جنوب إفريقيا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تقام في المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير الحالي.

أهداف مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

جاء هدف الكاميرون الأول عن طريق جونيور تشاماديو في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 47 جاء الهدف الثاني عن طريق كوفاني، وفي الدقيقة 88 سجل ماكوبا هدف تقليص الفارق لجنوب إفريقيا.

بهذه النتيجة يودع جنوب إفريقيا البطولة فيما ضرب منتخب الكاميرون موعدًا مع المغرب في ربع النهائي.

منتخب الكاميرون يكسر لعنة دور الـ16 بأمم إفريقيا

وكسر المنتخب الكاميروني لعنة دور الـ16، حيث صعد لهذا الدور أربع مرات لكنه لم يتأهل إلا مرة واحدة فقط منذ 2015.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.