صدام قوي بين المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا

يتجه عشاق كرة القدم الإفريقية إلى قمة كروية مثيرة، عندما يلتقي منتخب المغرب مع منتخب الكاميرون في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

المغرب ضد الكاميرون

المباراة تعد مواجهة مصيرية بين فريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا في البطولة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الانتصار والتقدم إلى المربع الذهبي، في صراع على الاقتراب أكثر من لقب الكأس الأغلى على الساحة الإفريقية.

المنتخب المغربي يدخل اللقاء بطموح كبير بعد تقديم أداء قوي في المباريات السابقة، بينما يسعى المنتخب الكاميروني لإظهار قوته وخبرته وإلحاق الهزيمة بطموحات أصحاب الأرض.

وفاز منتخب الكاميرون على نظيره جنوب إفريقيا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تقام في المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير الحالي.

أهداف مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

جاء هدف الكاميرون الأول عن طريق جونيور تشاماديو في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 47 جاء الهدف الثاني عن طريق كوفاني، وفي الدقيقة 88 سجل ماكوبا هدف تقليص الفارق لجنوب إفريقيا.

بهذه النتيجة يودع جنوب إفريقيا البطولة فيما ضرب منتخب الكاميرون موعدًا مع المغرب في ربع النهائي.

تشكيل الكاميرون أمام جنوب إفريقيا 

في حراسة المرمى: ديفيز إيباسي.

خط الدفاع: تشي مالون جونيور، صامويل جونيور كوتو، نوهو تولو.

وسط الملعب: جونيور تشاماديو، آرثر أفون، كارلوس باليبا، دارلين يونجوا.

الهجوم: بريان مبويمو، كريستيان كوفاني، داني ناماسو.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام الكاميرون

حراسة المرمى: رونيون ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، مبيكيزيلي مبوكازي، سيابونجا نيجزانا، سموكيلي كابيني.

وسط الملعب: تيبوه موكوينا، نكوسيناثي سيبيسي، باثوسي أوباس.

الهجوم: أوسين أبوليس، ليل فوستر، ريليبوهيلي راتومو.

منتخب الكاميرون يكسر لعنة دور الـ16 بأمم إفريقيا 

وكسر المنتخب الكاميروني لعنة دور الـ16، حيث صعد لهذا الدور أربع مرات لكنه لم يتأهل إلا مرة واحدة فقط منذ 2015.

الجريدة الرسمية