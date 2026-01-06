نجم الأهلي يعلق على تصريح صلاح المثير للجدل عن المنتخب ويكشف تأثيره في اللاعبين

18 حجم الخط

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء منتخب مصر في مواجهة بنين ببطولة كأس الأمم الإفريقية لم يرقَ إلى المستوى المطلوب، رغم تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 والتأهل للدور التالي من البطولة.

أداء منتخب مصر أمام بنين ضعيف

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن منتخب مصر قدم أداءً ضعيفًا نسبيًّا خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن أحمد سيد «زيزو» كان جاهزًا للمشاركة، وكان من الأفضل الدفع به في التشكيل الأساسي منذ البداية.

محمد عبد الجليل يشيد بمشاركة إبراهيم عادل أمام بنين

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق أن مشاركة إبراهيم عادل جاءت في غير محلها من الناحية الفنية، موضحًا أن اللاعب من المفترض أن يُشارك لدعم الجانب الهجومي، وليس لأداء أدوار دفاعية، معتبرًا أن الدفع بمهند لاشين كان سيمنح الفريق توازنًا أفضل في وسط الملعب.

تصريحات محمد صلاح ترفع الضغط عن لاعبي منتخب مصر

وعن تصريحات محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أوضح عبد الجليل أن هذه التصريحات تهدف إلى رفع الضغوط عن زملائه داخل المنتخب، خاصة في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بعض اللاعبين المحليين.

وكان محمد صلاح قال في تصريحاته ردًّا على سؤال حول موقف منتخب مصر في المنافسة على اللقب: "كل ما أستطيع قوله إننا نلعب بفريق أغلبه من عناصر الدوري المصري وهذا ما يمكنني أن أقوله".

بينما جاء رد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، كالتالي: للتوضيح دا تصريح محمد صلاح في be in

بدون تحريف: لا أعتقد أننا مرشحون للتتويج باللقب، لدينا لاعبون صغار وأغلبهم يلعبون في الدوري المحلي، نحن فقط نقاتل من أجل بلدنا وسنرى إلى أين يمكن أن نصل، وكل منا يفعل أفضل ما لديه".



وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، لمواجهته يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب أدرار في أغادير.

