بعد نقل تبعيته، وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بمستشفى التل الكبير (صور)

18 حجم الخط

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ، اليوم الأحد، جولة ميدانية، لـمستشفى التل الكبير التخصصي، يرافقها الدكتور أحمد الطاهر مدير المستشفى، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى التل الكبير التخصصي إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

جانب من الجولة،فيتو

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمتابعة معدلات العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة،فيتو

بدء الجولة بالمستشفى

استهلت وكيل وزارة الصحة الجولة، بتفقد قاعات الغسيل الكلوي، والتقت عددا من المرضى الغسيل الكلوي، واطمأنت على انتظام الجلسات وتوافر المستلزمات اللازمة وعدم وجود شكاوى أو معوقات.

كما اطلعت على سيستم الإدخال بمركز الوقاية من السعار وتوافر الأمصال ومتابعة التواصل مع المصاب، وناقشت مع مدير المستشفى آلية تشغيل قسم العناية المركزة وتذليل العقبات لضمان تشغيل المستشفى بكامل طاقتها بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة.

جانب من الجولة،فيتو

وتابعت وكيل وزارة الصحة انتظام العمل بقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية (العظام/الجراحة/الأطفال/الباطنة/الأسنان/النسا /تنظيم الأسرة) وتوافر الأدوية والمستلزمات بالصيدلية.

وحرصت وكيل وزارة الصحة على تفقد انتظام سير العمل بقسم الأشعة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة للمرضى، وتابعت الإجراءات التي تم اتخاذها للبدء فى تشغيل جهاز الماموجرام، كما وجهت بالتواصل مع شركة التجهيزات الطبية لتسريع تشغيل جهاز الرنين وتقديم خدمة طبية وعلاجية متكاملة.

عدد الخدمات الطبية التي قدمها المستشفى

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المستشفى خلال التشغيل التجريبي قدم خدمات طبية منها الكشف على حوالي 73 ألف متردد على العيادات، 68 ألفا و262 مترددا على الاستقبال، إجراء ما يزيد على 16 ألف جلسة غسيل كلوى،فحص بالأشعة لعدد 10 آلاف و300 حالة، فضلًا عن ما يزيد على 4 آلاف متردد على المعامل.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى،فى ختام الزيارة، على استعداد مديرية الصحة لتقديم كافة أشكال الدعم والتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية، واستكمال نظم التشغيل ورفع كفاءة الأداء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.