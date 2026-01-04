الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب الإصابة بالسكري النوع الثاني وطرق العلاج

مرض السكري
مرض السكري
18 حجم الخط

مرض السكر من الأمراض المزمنة التى أصبحت منتشرة فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار على مستوى العالم لأسباب عديدة.

ومرض السكر له أنواع عديدة ولكل نوع أسباب للإصابة به، ولكن هناك أسباب عامة للإصابة بمرض السكر بشكل عام أبرزها الإفراط فى تناول السكريات.

ماهو السكري من النوع الثاني 

وتقول الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والغدد والسكر، إن السكري النوع الثاني، هو السكري الغير معتمد على الأنسولين ويعتبر هو الغالب والأكثر انتشارا في مرض السكري، وهو يحدث نتيجة انغالبنكرياس يفرز الأنسولين بشكل طبيعي لكن الخلايا في الجسم لا تستقبل  الأنسولين.

أسباب الإصابة بالسكري النوع الثاني 
أسباب الإصابة بالسكري النوع الثاني 

أسباب السكري من النوع الثاني 

وأضافت وفاء، أن من أسباب الإصابة بمرض السكري النوجع الثاني:-

  • اتباع نظام غذائي غير صحيح
  • السمنة

نصائح للسيطرة على السكري من النوع الثاني 

وتابعت، أنه يمكن السيطرة على مرض السكري النوع الثانى، وذلك من خلال اتباع بعض النصائح، منها:-

  • فقدان الوزن.
  • اتباع نظام غذائي صحي.
  • القيام بالكثير من التمارين الرياضية.
  • إتباع نظام الصيام المتقطع.
  • مراقبة مستويات السكر في الدم.
  • في حالة عدم السيطره عليه يمكن استخدام العلاج مثل الميتفورمين وأدوية أخري تحدد بمعرفة الطبيب.

علاج ارتفاع السكر من النوع الثاني بالدم 

وأوضحت الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والغدد والسكر، أنه في حالة ارتفاع السكر النوع الثاني إلى معدلات عالية في القياس اليومي والتراكمي أكثر من 10% رغم العلاج، يجب استخدام حقن الأنسولين، ويعتبر الأنسولين أئمن علاج للسكري وأفضل من الحبوب، ولايوجد به أي مضار على الجسم وعلى الأمد البعيد، بل هو يبني خلايا الجسم 
بشرط ستخدامه تحت اشراف الطبيب المعالج، وفى حالة انتظام مستوى السكر بالدم وعودته إلى المعدلات اليومية والتراكمية المنتظمة يتم ترك الأنسولين والعودة إلى الحبوب.

txt

علاقة مرض السكر بالكبد الدهني؟ أخصائي يوضح

txt

نصائح تجنبك الإصابة بمضاعفات مرض السكري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرض السكر السكري النوع الثاني أسباب الإصابة بالسكري النوع الثاني صحة الصحة الدكتورة وفاء شريف

مواد متعلقة

90 % من الحالات مرتبطة بهما، معهد التغذية ينصح بخطوتين لاختفاء أعراض السكري من النوع الثاني

كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟

مشروبات طبيعية لضبط سكر الدم، حلول فعّالة وآمنة لمرضى السكري

انخفاض سكر الدم خطر يهدد مرضى السكري، كيف تتعرف عليه وما أسبابه؟

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، الكاميرون يتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الهلال يتخطى ضمك بثنائية ويتصدر الدوري السعودي

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري: الخلع عبر المحاكم ودون موافقة الزوج صحيح شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية