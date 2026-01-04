أسباب الإصابة بالسكري النوع الثاني وطرق العلاج

18 حجم الخط

مرض السكر من الأمراض المزمنة التى أصبحت منتشرة فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار على مستوى العالم لأسباب عديدة.

ومرض السكر له أنواع عديدة ولكل نوع أسباب للإصابة به، ولكن هناك أسباب عامة للإصابة بمرض السكر بشكل عام أبرزها الإفراط فى تناول السكريات.

ماهو السكري من النوع الثاني

وتقول الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والغدد والسكر، إن السكري النوع الثاني، هو السكري الغير معتمد على الأنسولين ويعتبر هو الغالب والأكثر انتشارا في مرض السكري، وهو يحدث نتيجة انغالبنكرياس يفرز الأنسولين بشكل طبيعي لكن الخلايا في الجسم لا تستقبل الأنسولين.

أسباب الإصابة بالسكري النوع الثاني

أسباب السكري من النوع الثاني

وأضافت وفاء، أن من أسباب الإصابة بمرض السكري النوجع الثاني:-

اتباع نظام غذائي غير صحيح

السمنة

نصائح للسيطرة على السكري من النوع الثاني

وتابعت، أنه يمكن السيطرة على مرض السكري النوع الثانى، وذلك من خلال اتباع بعض النصائح، منها:-

فقدان الوزن.

اتباع نظام غذائي صحي.

القيام بالكثير من التمارين الرياضية.

إتباع نظام الصيام المتقطع.

مراقبة مستويات السكر في الدم.

في حالة عدم السيطره عليه يمكن استخدام العلاج مثل الميتفورمين وأدوية أخري تحدد بمعرفة الطبيب.

علاج ارتفاع السكر من النوع الثاني بالدم

وأوضحت الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والغدد والسكر، أنه في حالة ارتفاع السكر النوع الثاني إلى معدلات عالية في القياس اليومي والتراكمي أكثر من 10% رغم العلاج، يجب استخدام حقن الأنسولين، ويعتبر الأنسولين أئمن علاج للسكري وأفضل من الحبوب، ولايوجد به أي مضار على الجسم وعلى الأمد البعيد، بل هو يبني خلايا الجسم

بشرط ستخدامه تحت اشراف الطبيب المعالج، وفى حالة انتظام مستوى السكر بالدم وعودته إلى المعدلات اليومية والتراكمية المنتظمة يتم ترك الأنسولين والعودة إلى الحبوب.

