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صحة الجيزة توجه نصيحة هامة للوقاية من مرض السكري

مرض السكري، فيتو
مرض السكري، فيتو

نشرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية تنويهًا هامًا يخص التوعية بمرض السكري وكيفية الوقاية منه والتعامل معه.

وجاء في التنويه دعوة المواطنين إلى تناول كميات أكبر من الخضروات الطازجة، مع التأكيد على ضرورة تقليل استهلاك النشويات، وذلك كوسيلة فعالة لتجنب الإصابة بداء السكري، وللمساعدة أيضًا في علاجه لمن يعانون منه، إلى جانب الوقاية من المضاعفات الصحية الخطيرة المصاحبة له.

الوقاية من مرض السكري

وأكدت المديرية أن هذا التوجيه يأتي ضمن الحملات المستمرة للتثقيف الصحي، والتي تستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية التغذية الصحية ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السكري الذي بات يشكّل تحديًا صحيًا على مستوى العالم.

وتناشد مديرية الصحة المواطنين باتباع نمط غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والقيام بالفحص الدوري لمستوى السكر في الدم، وخصوصًا للأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثي أو نمط حياة غير نشط.

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