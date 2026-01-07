توقعات بارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية والكهربائية خلال أيام والشعبة تكشف السبب

18 حجم الخط

كشفت العديد من التقارير الدولية عن ارتفاع محتمل في أسعار السلع العالمية الإلكترونية والكهربائية بسبب نقص في بعض الإمدادات.

وأشارت التقارير الخارجية إلى أن نقص الرقائق من العوامل الهامة للغاية لدفع أسعار الأجهزة للزيادة.

ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة

نقص رقائق الذاكرة، المدفوع بالطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي، يُرجَّح أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في عام 2026 وتراجع الشحنات.

وبحسبشركة كاونتربوينت ريسيرش لابحاث السوق، قد تنخفض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 2.1% في 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو يتراوح بين الاستقرار والارتفاع.

ولا تعكس الشحنات حجم المبيعات الفعلية، لكنها تُعد مؤشرًا على الطلب، إذ تقيس عدد الأجهزة التي يتم إرسالها إلى قنوات البيع مثل المتاجر.

وفي المقابل، قد يقفز متوسط سعر بيع الهواتف الذكية بنسبة 6.9% على أساس سنوي في 2026، وفقًا لكاونتربوينت، مقارنةً بتوقعات سابقة بزيادة قدرها 3.6%.

كشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، رئيس شعبة تجار المحمول، أن زيادات جديدة شهدتها أسعار الهواتف الذكية في غضون الأيام القليلة الماضية وذلك بجميع الأسواق على مستوى العالم مدفوعا بإيقاف توريد الشركات الأمريكية للرقائق الإلكترونية لمختلف الأسواق العالمية وعلى رأسها الشركات الصينية وكذلك نقص الـRAM على مستوى العالم.

أشار "رئيس شعبة تجار المحمول"، إلى أن الزيادات الجديدة تراوحت فيما بين 10 و15% في السوق المحلية، وذلك بخلاف زيادات أخرى مع منتصف يناير المقبل مع طرح الشركات الموديلات الجديدة.

نقص الرقائق والسيارات

مددت شركة هوندا موتور تعليق الإنتاج في ثلاثة مصانع سيارات بالصين لمدة أسبوعين بسبب النقص المستمر في أشباه الموصلات، مما يُبرز الضغوط المتواصلة على سلسلة التوريد التي تواجهها الشركة اليابانية لصناعة السيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.