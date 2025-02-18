قد يؤدي للتسمم، مضاعفات وأعراض سكر الحمل وكيفية الوقاية منه

سكر الحمل هو شكل مؤقت من أشكال مرض السكري يحدث أثناء الحمل عندما يتوقف الجسم عن إنتاج الأنسولين أو الاستجابة له بشكل كافٍ.

إذا كان الجسم غير قادر على الاستجابة للأنسولين بشكل مناسب، تتراكم مستويات عالية من السكر في مجرى الدم وتسبب أعراض مرض السكري.

يمكن أن يسبب سكر الحمل بعض المخاطر الصحية لكل من المرأة الحامل والجنين، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، وتشمل هذه المخاطر الصحية:

وزن أعلى للطفل عند الولادة

الولادة المبكرة

انخفاض مستويات السكر في الدم لدى الطفل عند الولادة

زيادة ضغط دم المرأة الحامل

ارتفاع خطر إصابة المرأة بتسمم الحمل أثناء الحمل

عادة ما يختفي سكر الحمل بعد الحملن ويقوم الطبيب بفحص مستويات السكر في دم المرأة بعد الولادة بفترة وجيزة ثم مرة أخرى في غضون 6 أسابيع.

علامات وأعراض سكر الحمل

قد لا يظهر سكر الحمل أي علامات أو أعراض واضحة، حيث أن العديد من التغييرات قد تكون مشابهة لتلك التي تحدث أثناء الحمل.

ومع ذلك، تشمل العلامات والأعراض المحتملة ما يلي:

التعب

عدم وضوح الرؤية

العطش الشديد

الغثيان

التهابات المثانة أو المهبل أو الجلد المتكررة

التبول المتكرر

علاج سكر الحمل

يركز الطبيب العلاج على التحكم في مستويات السكر في الدم، ويشرح للمرأة المصابة بسكري الحمل كيفية مراقبة مستويات السكر في الدم في المنزل.

يمكن أن تساعد اختبارات سكر الدم المنتظمة في ضمان نجاح الجهود المبذولة للسيطرة على مستويات السكر في الدم.

ويراقب الطبيب أيضًا صحة الطفل النامي باستخدام الموجات فوق الصوتية، وغالبًا ما يوصون بتحريض المخاض قبل 40 أسبوعًا للمساعدة في منع حدوث المزيد من المضاعفات للمرأة والطفل.

غالبًا ما ينصح الأطباء بإجراء تغييرات في النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية الجسم على تنظيم حساسية الأنسولين، في حين أن النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يساعد في منع ارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم.

تتضمن أنواع الأطعمة التي تشكل عادةً جزءًا من خطة النظام الغذائي لمرض السكري الحملي ما يلي:

البروتينات الخالية من الدهون

الدهون الصحية

الحبوب الكاملة

منتجات الألبان قليلة الدسم

الخضروات غير النشوية

الفواكه باعتدال

إذا وجدت المرأة أن التمارين الرياضية والتغييرات الغذائية غير كافية لإدارة مرض السكري الحملي بنجاح، فقد يصف الطبيب أدوية مثل الأنسولين للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الوقاية من سكر الحمل

لا يمكن الوقاية من مرض سكري الحمل دائمًا، ومع ذلك، فإن بعض الخطوات التي يمكن للمرأة الحامل اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بهذه الحالة تشمل:

الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه قبل الحمل

تناول نظام غذائي متوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

حضور فحوصات صحية منتظمة أثناء الحمل

تشير الأبحاث الموثوقة إلى أن النساء اللاتي لديهن مؤشر كتلة الجسم 25 أو أكثر يمكنهن إجراء تغييرات غذائية لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري الحملي.

الآثار طويلة المدى لسكر الحمل

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية المنتظمة في الحفاظ على وزن صحي بعد الحمل، حيث أن النساء اللاتي يصبن بسكري الحمل أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.

كما أن الطفل معرض لخطر متزايد للإصابة بالسمنة أو الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في سن أكبر.

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