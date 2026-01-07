راهب الرواية، كيف صور إبراهيم أصلان حياة المهمشين في "مالك الحزين" و"خلوة الغلبان"

18 حجم الخط

إبراهيم أصلان، مفكر وروائي، هو أحد رموز جيل المبدعين من الأدباء والمفكرين في الستينيات والسبعينيات، لقب بمالك الحزين نسبة إلى أشهر رواياته، وتميزت حياته بالكثير من النجاحات، تميزت كتاباته ببساطة الأسلوب، عرف عنه بأنه كاتب يكتب ما يعيشه ويعيش ما يكتبه، له مواقف من أجل حرية الكاتب، رحل في مثل هذا اليوم 7 يناير عام 2012.



ولد الأديب إبراهيم أصلان عام 1935 بقرية شبشير الحصة بمحافظة الغربية حيث طنطا والسيد البدوي، ونشأ وتربى وسط أبناء الأحياء الشعبية الفقيرة في إمبابة والوراق والكيت كات، فلمس معاناة أبناء هذه الأحياء الفقيرة البائسة، لم يحصل على شهادة جامعية حيث التحق بالكتاب منذ صغره، وتنقل بين عدة مدارس منذ صغره حتى استقر بمدرسة لتعليم فنون السجاد لكنه تركها، والتحق بمدرسة صناعية أخرى، وبدأ حياته العملية موظفًا بأحد مكاتب البريد في وظيفة بوسطجي.

إبراهيم أصلان مع صديق العمر إبراهيم عبد المجيد



عشق إبراهيم أصلان القراءة منذ صغره، فقرأ الأساطير والأدب المترجم والأدب المصري والشعر، واستعان بالواقع وكتابه الرئيسي في القراءة كان كتاب ليونارد دافنشي "نظرية التصوير"، واهتم بالرسم والفن التشكيلي فخرجت أعماله قطعًا فنية أصلية كأنها مرسومة بريشة فنان، ولذلك لم يكتب سوى تسع مجموعات بين رواية ومجموعة قصصية.

بحيرة المساء أول مجموعاته القصصية

بدأ إبراهيم أصلان نشاطه الأدبي مبكرًا عام 1965 فقدم مجموعته القصصية الأولى "بحيرة المساء" في نهاية الستينيات، أثناء عمله بوسطجي، ثم قدم مجموعته القصصية "وردية ليل"، ارتبط روحيًّا وأدبيًّا بالكاتب والأديب يحيى حقي ونشر من خلاله العديد من الروايات في مجلة "المجلة" التي كان يرأس تحريرها وذلك عن طريق المراسلة.

منحة تفرغ وزارة الثقافة

في عام 1971 وبعد نشر أول مجموعاته ساعد ابراهيم أصلان الأديب نجيب محفوظ الذي كان قد تعرف عليه على مقهى ريش في الحصول على منحة تفرغ في وزارة الثقافة للكتابة الأدبية، كتب محفوظ خطابًا إلى إدارة التفرغ ليزكي أصلان فكتب يقول في خطابه: أود أن أزكي الأخ إبراهيم أصلان في طلب تفرغه مؤمنا كل الايمان بأن تفرغه سيكون لخير الأدب الجديد أكثر منه لشخصه، وهو فنان نابه له مؤلفات مطبوعة أو منشورة في الصحف تقطع بموهبة جديدة فذة ومستقبل فريد، ولمثله نشأ مشروع التخرج وعند أمثاله يثمر ويزدهر فأرجو مخلصًا أن ينال حقه وأن يكرم بما هو أهله.. المخلص نجيب محفوظ.



تمت الموافقة على المنحة ونشر الخبر بالصحف بأن الكاتب إبراهيم أصلان سيتفرغ لمدة عام لكتابة الرواية، ولأن المنحة لا تمنح إلا لكتابة الروايات أو المسرحيات الطويلة انتقل إبراهيم أصلان إلى كتابة الروايات التي بدأها بمالك الحزين، الشخصية التي جسدها الفنان محمود عبد العزيز في السينما في شخصية الشيخ حسني بفيلم الكيت كات، الفيلم الذي اختير ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

إبراهيم أصلان



حققت رواية مالك الحزين شهرة كبيرة لإبراهيم أصلان بين الجمهور العادي وليس النخبة فقط، ورفعت اسمه عاليًا بين جمهور لم يكن معتادًا على اسم صاحب الرواية، بسبب ندرة أعماله من جهة، وهروبه من الظهور الإعلامي من جهة أخرى وتفضيله العمل في صمت.

خلوة الغلبان قصة لم تكتمل

نشر إبراهيم أصلان بعدها رواياته الشهيرة منها: خلوة الغلبان، عصافير النيل، حكايات فضل الله عثمان، يوسف والرداء، وردية ليل، حجرتين وصالة، الكنيسة نورت وغيرها، وجاءت روايته الأخيرة بعنوان "الصاحبان" التي كتبها، ونشر 28 مشهدًا منها مسلسلة في جريدة الأهرام تحت عنوان "صديق قديم جدًّا" بدلًا من الصاحبان، يستعرض فيها تفاصيل الصداقة والأصدقاء والعلاقات الإنسانية التي كانت سائدة قديما ليكمل ما بدأه في قصته "خلوة الغلبان"، لكنه لم يستطع استكمالها.

لجنة اختيار أعمال مكتبة الأسرة

عمل الروائي إبراهيم أصلان رئيسًا لتحرير مجلة فصول حتى عام 1995، وكانت آخر وظائف تقلدها الكاتب إبراهيم أصلان رئاسته لجنة اختيار أعمال مكتبة الأسرة بعد ثورة 25 يناير، كما عمل كاتبا في جريدة "الحياة اللندنية" ورئيسًا للقسم الأدبي فيها، إلى جانب رئاسته لتحرير إحدى السلاسل الأدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة التي استقال منها اعتراضًا على مصادرة رواية (وليمة لأعشاب البحر)، للكاتب السوري حيدر حيدر عن سلسلة آفاق عربية والتي تصدر عن وزارة الثقافة المصرية وكان يرأس تحريرها أصلان عام 2000، وعند التحقيق معه تضامن معه كثير من الكتاب والمفكرين، وعاش متفرغا حتى رحل في مثل هذا اليوم عام 2012 عن 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

