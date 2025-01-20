كيف يؤثر التوتر والاكتئاب على مرضى السكري؟

تشخيص مرض السكري، سواء كان جديدًا أو قديمًا، قد يؤدي إلى إثارة ردود أفعال مثل الحزن والتوتر والاكتئاب والإحباط.

وعندما يكون الإنسان تحت الضغط، يمكن أن يدخل جسده في وضع "القتال أو الهروب"، فيفرز هرمونات مثل الأدرينالين، ويمكن لهذه الهرمونات أن تجعل القلوب ينبض بسرعة والعضلات متوترة، والذي يكون إيجابيًا في العديد من المواقف، ولكن على الجانب الاخر تخبر الكبد أيضًا بإطلاق سكر إضافي في الدم، مما قد يتسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وإذا كان الشخص تحت الضغط باستمرار، فقد يؤدي هذا إلى إجهاد قدرة الجسام على إدارة الجلوكوز بشكل فعال بمرور الوقت.

أعراض التوتر والسكري

يعاني معظم الناس من التوتر باعتباره إجهادًا عاطفيًا أو جسديًا، ويمكن أن يؤدي إلى القلق والتوتر، كما تؤدي الأحداث اليومية أو التغييرات في الحياة إلى خلق التوتر، ويؤثر الإجهاد على الجميع بدرجة ما، ولكن قد يكون من الصعب إدارته عندما يعلم الأشخاص أنهم مصابون بمرض السكري.

يمكن أن تشمل أعراض التوتر ما يلي:

العصبية.

نبضات قلب سريعة.

تنفس سريع.

اضطراب في المعدة.

اكتئاب.

يمكن أن يجعل الإجهاد من الصعب إدارة مرض السكري، لأنه قد يفسد الروتين اليومي ويمكن أن يؤدي إلى إجهاد الجسم، وتزيد الهرمونات الناتجة عن الإجهاد من ضغط الدم، وترفع معدل ضربات القلب ويمكن أن تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويجعل ارتفاع نسبة السكر في الدم الشخص يشعر بالاكتئاب أو التعب، وقد يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى الشعور بالانزعاج أو العصبية.

كيفية التقليل من التوتر

يمكن استخدام الأساليب التقليدية لتقليل مشاعر التوتر:

استخدم تقنيات الاسترخاء، يمكن أن تساعد ممارسة أشياء مثل التنفس العميق والتأمل واليوجا واليقظة طوال اليوم الجسم على الانتقال إلى حالة أكثر هدوءًا.

الحصول على بعض التمارين، ويمكن تقليل التوتر من خلال أنشطة مثل الرقص أو المشي أو ركوب الدراجات.

المشارك مع الأصدقاء والعائلة، يمكن أن يساعد التحدث عن المخاوف مع أشخاص موثوق بهم في تخفيف التوتر وربما حل هذه المشاكل.

تناول الأدوية حسب التوجيهات وتناول وجبات صحية.

ما هي أعراض الاكتئاب؟

قد يؤدي الإجهاد الشديد في بعض الأحيان إلى الاكتئاب، ويكون الأشخاص المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الشخص العادي، وقد يكون الشخص معرضًا لخطر الاكتئاب إذا كان لدي الشخص أي من الأعراض التالية لأكثر من أسبوع:

الشعور بالحزن أو الانفعال.

فقدان الاهتمام بالأنشطة التي تستمتع بها.

الشعور بعدم القيمة.

تجربة تغير في أنماط النوم.

الشعور بالتعب أو فقدان الطاقة.

يمكن أن يؤدي الشعور بالتعب أو الشعور بعدم القيمة إلى صعوبة الانخراط في الرعاية الذاتية التي يحتاجها الشخص للمساعدة في إدارة مرض السكري، وعلى الرغم من أن هذه المشاعر قد تكون خانقة، إلا أنها ليست مستحيلة.

يمكن علاج الاكتئاب من خلال أنشطة نمط الحياة (مثل زيادة التمارين والاسترخاء) والأدوية والاستشارة.

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