18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: نحن في حرب ضد منظمات تهريب المخدرات ولسنا في حرب ضد فنزويلا.



وزير الخارجية الأمريكي: نحن في حرب ضد منظمات المخدرات ولسنا ضد فنزويلا

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: قطاع النفط الفنزويلي متخلف ويحتاج إلى الكثير من المساعدة وأتوقع تغييرات في إدارة صناعة النفط لصالح الشعب الفنزويلي ووقف تهريب المخدرات.



الحصار الأمريكي على فنزويلا

وتابع: عائدات النفط لا تصل إلى الشعب وإنما يتم نهبها ولهذا فرضنا حظرا عليه وانتشارنا العسكري الواسع في منطقة الكاريبي سيستمر.



واستطرد: الإدارة لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا ولكنها تعتمد الضغط بالحظر النفطي وسيبقى الحظر النفطي مفروضا على فنزويلا حتى نشهد تغييرات تخدم مصالحنا والشعب الفنزويلي.

وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل أن العدوان الذي شنتته الولايات المتحدة على فنزويلا لا يحظى بأي تأييد، بل يتعرض لتنديد واسع من المجتمع الدولي.

تضامن ودعم وإدانة للهجوم الأمريكي

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف: "تحدثت مع عدد من وزراء الخارجية وتلقينا كلمات تضامن ودعم وإدانة للهجوم الأمريكي، وشهدنا حراكا شعبيا دوليا واسع النطاق حيث اتصلت بنا حركات تضامن من جميع أنحاء العالم وأصدرت بيانات منددة بالعدوان الأمريكي".

وتابع: "بعبارة أخرى، لا يجد هذا العدوان أي تأييد ويدينه العالم أجمع والقانون والحقيقة السياسية".

سيطرة أمريكا بالقوة على الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته

ودعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحلّ القضية عبر الحوار.

وأضافت الخارجية الصينية: بكين قلقة للغاية بشأن سيطرة أمريكا بالقوة على الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته.

فوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية

في سياق متصل، حذرت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس من أن تصرفات السلطات الأمريكية ضد فنزويلا وخطف رئيسها نيكولاس مادورو، تهدد بفوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية.

وكتبت هاريس على المنصة الاجتماعية "إكس": "لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل. حروب من أجل تغيير النظام أو النفط، التي تُقدم على أنها قوة، لكنها تتحول إلى فوضى، ويدفع العائلات الأمريكية ثمن ذلك".

وأضافت هاريس أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه فنزويلا لا تجعل أمريكا أكثر أمانًا أو قوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.