الأحد 04 يناير 2026
فنزويلا وسلاح حماس ومظاهرات إيران، نتنياهو يربك المشهد بتصريحات حول الملفات الحرجة

دعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، خطوة تدخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى فنزويلا عسكريا، بهدف القضاء على نظام مادورو، معتبرا أن تحرك الولايات المتحدة حازم.

نتنياهو يكشف تمسك ترامب بنزع سلاح حماس

وتطرق نتنياهو خلال اجتماع حكومة الاحتلال الأسبوعى، إلى ملف غزة، كاشفا أن ترامب أخبره بضرورة نزع سلاح حماس، كشرط أساسي لتنفيذ خطة للسلام المكونة من 20 بندا، ولم يبد الرئيس الأمريكى أي تنازل عن هذا الشرط، وفق قوله.

نتنياهو يدعم مظاهرات الإيرانيين ويصفها بلحظة حاسمة

كما تناول نتنياهو الأوضاع فى إيران، بقوله: "أننا نقف متضامين مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والعدالة"، مضيفًا: "من المحتمل أننا أمام لحظة حاسمة يستطيع خلالها الشعب الإيراني تقرير مصيره"، وذلك بعد أن شهدت الجمهورية الإسلامية احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية.

نتنياهو يهنئ ترامب على تنفيذ عملية اعتقال مادورو من فنزويلا

ويوم أمس عقب اعتقال مادورو على يد قوات النخبة الأمريكية "دلتا"، هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح، ​دونالد ترامب​ على ما اسماه "قيادته الجريئة والتاريخيّة في سبيل الحرّيّة والعدالة"، محيّيًا "عزمه الراسخ والعمل البطولي لجنوده البواسل".

نتنياهو: ترامب أخبرني أن نزع حماس لسلاحها شرط أساسي لتنفيذ خطته

كاتب إسرائيلي: نتنياهو وراء المذابح التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية

 

 

 

