كأس الرابطة، بيراميدز ضيفا ثقيلا على مودرن سبورت في الجولة 5

18 حجم الخط

كأس الرابطة، يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا، اليوم الأحد، على نظيره مودرن سبورت، في الجولة الخامسة من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، للموسم الحالي 2025 /2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة مودرن سبورت وبيراميدز، في الثامنة مساء، وتنقل مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت 1.

ويحتل بيراميدز المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط من 3 مباريات، فيما يحل مودرن سبورت في المركز قبل الأخير بنقطتين من 3 مباريات.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من كأس الرابطة

الأحد 4 يناير

طلائع الجيش ضد فاركو - 5 مساءً

حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 8 مساءً

الاثنين 5 يناير

المقاولون ضد الاتحاد السكندري - 4 مساءً

المصري ضد سموحة - 4 مساءً

البنك الأهلي ضد وادي دجلة - 8 مساءً

الثلاثاء 6 يناير

الجونة ضد بتروجت - 5 مساءً

إنبي ضد سيراميكا - 5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد زد - 8 مساءً

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.