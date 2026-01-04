كأس عاصمة مصر، طلائع الجيش يتخطى فاركو بهدف محمد فتح الله

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، انتهت مباراة طلائع الجيش ضد فاركو بفوز الطلائع بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدف طلائع الجيش اللاعب محمد فتح الله في الدقيقة 3 من اللقاء.

بهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده إلى 10 نقاط، ليزيح فاركو صاحب ال9 نقاط من صدارة المجموعة، وينفرد هو بها بفارق نقطة

شهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ من جانب فريق طلائع الجيش، وكانت له الأفضلية الهجومية خاصة في بداية الشوط، والتي أسفرت على الهدف الأول المبكر في الدقيقة 3 عن طريق محمد فتح الله.

دخل فاركو الشوط الثاني بهجوم مكثف بحثا عن هدف التعادل، وأتيحت العديد من الفرص أمم لاعبيه، لكن التكتل الدفاعي لاعبي طلائع الجيش، حال بين لاعبي فاركو وتحقيق التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الطلائع بهدف دون مقابل

ودخل طلائع الجيش المباراة في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد فوزه الأخير على غزل المحلة بهدف دون مقابل، بينما يحتل فاركو صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات وهزيمة وحيدة في اللقاء الأخير أمام سيراميكا بهدفين لهدف.

وحصل الأهلي والزمالك على راحة في هذه الجولة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من كأس الرابطة

الأحد 4 يناير

طلائع الجيش ضد فاركو - 5 مساءً

حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 8 مساءً

الاثنين 5 يناير

المقاولون ضد الاتحاد السكندري - 4 مساءً

المصري ضد سموحة - 4 مساءً

البنك الأهلي ضد وادي دجلة - 8 مساءً

الثلاثاء 6 يناير

الجونة ضد بتروجت - 5 مساءً

إنبي ضد سيراميكا - 5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد زد - 8 مساءً

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

