جامعة أسيوط الأهلية: العيادة الطبية جاهزة لاستقبال الطلاب خلال فترة الامتحانات

18 حجم الخط

تواصل كليات جامعة أسيوط الأهلية انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 /2026، والتي انطلقت في نهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث تُعقد الامتحانات وفق الجداول المعتمدة وبما يضمن سير العملية الامتحانية في هدوء وانضباط داخل مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية حرص الجامعة على اتخاذ كافة التجهيزات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، ووفق الخطة الموضوعة مسبقًا في هذا الشأن.

وشدد الدكتور المنشاوي على ضرورة تواجد مشرفي البرامج الدراسية بصورة مستمرة داخل اللجان، مع التأكد من حضور أستاذ المادة للإجابة عن تساؤلات الطلاب واستفساراتهم، موجّهًا كافة القائمين على العملية الامتحانية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين إلى تكاتف الجهود وتوفير كافة سبل الدعم اللوجيستي بما يضمن حسن التنظيم والانضباط داخل اللجان.

جاهزية العيادة الطبية خلال فترة الامتحانات

كما أكد الدكتور المنشاوي أهمية جاهزية العيادة الطبية خلال فترة الامتحانات للتعامل الطبي السريع مع أي حالات طارئة، مشيرًا كذلك إلى ضرورة الإسراع في أعمال التصحيح وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن عقب انتهاء الامتحانات.

التزام الجامعة بالمعايير الأكاديمية في الامتحانات

ومن جانبه، صرّح الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية بأن إدارة الجامعة تتابع باستمرار سير أعمال الامتحانات للاطمئنان على انضباطها والتزامها بالمعايير الأكاديمية المقررة.

وأضاف المنشاوي أن أعمال الامتحانات بالجامعة الأهلية مستمرة طوال شهر يناير وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير، وتُستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير.

جدير بالذكر أن جامعة أسيوط الأهلية تضم سبع كليات، وهي: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، والهندسة والعلوم التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم المالية والإدارية، والألسن واللغات التطبيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.