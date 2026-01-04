الأحد 04 يناير 2026
محافظات

انتخابات النواب، محافظ أسيوط يتفقد لجان جولة الإعادة (فيديو)

جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط على اللجان الانتخابية، فيتو
واصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث تفقد عددًا من اللجان الانتخابية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، في إطار حرص المحافظة على انتظام العملية الانتخابية وخروجها بصورة منظمة وآمنة.

وخلال جولته، تابع المحافظ آلية استقبال الناخبين داخل المقار الانتخابية، واطمأن على توافر التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم، من كراسٍ متحركة ومقاعد انتظار، إلى جانب التأكد من حسن تنظيم حركة الدخول والخروج ومنع التكدسات، بما يضمن سهولة ويسر الإدلاء بالأصوات.

 

ورافق محافظ أسيوط خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات الخدمية، لمتابعة الأوضاع ميدانيًا، والتأكد من جاهزية فرق العمل للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات داخل اللجان أو بمحيطها.

المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية، بالتوازي مع المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يحقق التكامل بين الرصد الميداني والمتابعة الفورية، وسرعة الاستجابة لأي مستجدات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وتحت إشراف قضائي كامل، وتأمين منظم من الأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أن تزايد الإقبال على اللجان يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

وشدد المحافظ على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني والتنظيمي، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات بدائرة شرق ويتابع عملية التصويت

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

وفي ختام جولته، دعا اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أبناء محافظة أسيوط، لاسيما ناخبي الدوائر التي تجرى بها جولة الإعادة، إلى مواصلة المشاركة الفعالة في الانتخابات، مؤكدًا أن التصويت واجب وطني يعكس الانتماء والمسؤولية، ويسهم في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

