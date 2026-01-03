التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية داخل صيدلية غير مرخصة بأسيوط

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي تمثل خطرًا على صحة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول الأدوية خارج الإطار القانوني.

ضبط صيدلية غير مرخصة بقرية العقال البحري

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بأسيوط برئاسة الدكتورة رندا رفعت حافظ، نفذت حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط صيدلية غير مرخصة بقرية العقال البحري بمركز البداري، تُدار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لتداول الأدوية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أنه تم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية داخل الصيدلية المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكدًا أن محافظة أسيوط لن تسمح بوجود أي كيانات تعمل خارج إطار القانون أو تتلاعب بصحة المواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات التموينية والرقابية مستمرة بالتنسيق الكامل بين مديرية التموين وهيئة الدواء المصرية، وأن تلك الحملات أسفرت عن توجيه ضربات متتالية للصيدليات غير المرخصة لضبط السوق الدوائي وردع المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط وحماية الصحة العامة.

وأوضح أن الحملة شارك فيها كل من بهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين، وأيمن أحمد علي مدير إدارة تموين البداري، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بأسيوط، حيث شارك في أعمال التفتيش كل من الدكتور مينا هاني فتحي مدير التفتيش بهيئة الدواء، والدكتور مصطفى محمود أحمد، والدكتور إسلام يوسف تغيان، والدكتور روماني نصر، والدكتور حسن سيد طلبه، والدكتورة وفاء صلاح، والدكتورة حنان حمدي.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في تكثيف الحملات على مدار الساعة بجميع مراكز وقرى المحافظة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات، بما يساهم في حماية صحة وسلامة الجميع وتحقيق الصالح العام.

