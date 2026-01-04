الأحد 04 يناير 2026
إصلاح تسريب ناتج عن كسر بخط مياه بهتيم بشبرا الخيمة

إصلاح تسريب ناتج
إصلاح تسريب ناتج عن كسر بخط مياه بهتيم بشبرا الخيمة
وجّه اللواء تامر أبو الغيط، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، على الفور فريق الأزمات والمتابعة الميدانية لمتابعة أعمال إصلاح وتأمين تسريب مائي ناتج عن كسر بخط مياه، أمام مجمع خدمات منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، وذلك في إطار تكثيف دور المتابعة لكافة المرافق، ورصد المشكلات أولًا بأول، وتفعيل غرف الطوارئ لتلقي شكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات الخدمية المختصة للعمل على حلها في أسرع وقت.

السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة

بعد واقعة حفل زفاف كروان مشاكل، غلق قاعات الأفراح المخالفة بشبرا الخيمة

متابعة أعمال إصلاح وتأمين تسريب مائي ناتج عن كسر بخط مياه بشبرا الخيمة 

وعلى ضوء الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وجّه رئيس حي شرق شبرا الخيمة بـمحافظة القليوبية فرق التدخل السريع بالتحرك لموقع البلاغ، حيث انتقلت الأجهزة التنفيذية من المتابعة الميدانية وفريق الأزمات إلى مكان التسريب، وتبيّن وجود كسر بخط مياه.

متابعة اعمال شفط مياه بعد تسريبها بشبرا الخيمة 

وعلى الفور، جرى استدعاء الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للبدء في أعمال الإصلاح والتأمين، وشفط المياه المتسربة، وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأكد اللواء تامر أبو الغيط أن الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، أنه بالتنسيق مع غرفة العمليات، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات بالتعاون مع الجهات الخدمية الأخرى، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

