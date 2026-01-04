إصلاح تسريب ناتج عن كسر بخط مياه بهتيم بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

وجّه اللواء تامر أبو الغيط، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، على الفور فريق الأزمات والمتابعة الميدانية لمتابعة أعمال إصلاح وتأمين تسريب مائي ناتج عن كسر بخط مياه، أمام مجمع خدمات منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، وذلك في إطار تكثيف دور المتابعة لكافة المرافق، ورصد المشكلات أولًا بأول، وتفعيل غرف الطوارئ لتلقي شكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات الخدمية المختصة للعمل على حلها في أسرع وقت.

متابعة أعمال إصلاح وتأمين تسريب مائي ناتج عن كسر بخط مياه بشبرا الخيمة

وعلى ضوء الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وجّه رئيس حي شرق شبرا الخيمة بـمحافظة القليوبية فرق التدخل السريع بالتحرك لموقع البلاغ، حيث انتقلت الأجهزة التنفيذية من المتابعة الميدانية وفريق الأزمات إلى مكان التسريب، وتبيّن وجود كسر بخط مياه.

متابعة اعمال شفط مياه بعد تسريبها بشبرا الخيمة

وعلى الفور، جرى استدعاء الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للبدء في أعمال الإصلاح والتأمين، وشفط المياه المتسربة، وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأكد اللواء تامر أبو الغيط أن الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، أنه بالتنسيق مع غرفة العمليات، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات بالتعاون مع الجهات الخدمية الأخرى، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.