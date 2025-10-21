أيمن عطية: جميع الأجهزة التنفيذية بالقليوبية تعمل كفريق واحد لخدمة المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي المخصص لاستقبال المواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة، والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، ووضع الحلول الفورية والمناسبة لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر بين القيادة التنفيذية والمواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

شهد اللقاء توافدًا كبيرًا من أهالي مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها، وتنوعت المطالب المقدمة بين الجوانب الإنسانية والاجتماعية والمعيشية، حيث شملت طلبات لتوفير فرص عمل للشباب، وطلبات للحصول على معاشات اجتماعية لتأمين حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وفي استجابة فورية للحالات الإنسانية، وجّه المحافظ بتوفير كرسي كهربائي لأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة لمساعدته في التنقل وممارسة حياته اليومية، كما وجّه بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش "تكافل وكرامة" لأحد كبار السن، تقديرًا لظروفه المعيشية والإنسانية.

كما استجاب محافظ القليوبية لشكوى إدارية ذات بعد إنساني، حيث وافق على إلغاء انتداب إحدى العاملات بالتربية والتعليم ونقلها إلى مدرسة قريبة من محل إقامتها مراعاةً لظروفها الصحية، مؤكدًا أن الأولوية في اتخاذ القرارات تكون دائمًا للصالح العام وللحالات الإنسانية.

وشدّد المحافظ على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل كفريق واحد لخدمة المواطنين، موجهًا رؤساء المدن بضرورة تخصيص وقت دوري لاستقبال المواطنين والاستماع لشكاواهم والعمل على حلها بشكل جذري وسريع.

كما ناقش اللقاء عددًا من شكاوى البنية التحتية والنظافة، حيث وجّه المحافظ بالتدخل الفوري لرفع مستوى الخدمات وإزالة أي تعديات أو إشغالات تعيق الحركة أو تضر بالمظهر العام، مع متابعة تنفيذ التوجيهات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن اللقاءات الجماهيرية تمثل آلية مباشرة وسريعة للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بشكل عملي من خلال قرارات تنفيذية فورية، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج المحافظة القائم على الشفافية والمشاركة المجتمعية والتعاون الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطن.

