لمراقبة الإنتاج، تموين الفيوم تتابع أرصدة القمح والدقيق بالمطاحن الحكومية والخاصة

قالت عبير العقبي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إنها تابعت أرصدة المطاحن في مراكز المحافظة، بالتعاون مع إدارة الرقابة الفنية على الحبوب، وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان الشفافية، والانضباط في منظومة إدارة الأقماح والدقيق، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والجودة.

خريطة المطاحن التي تم جرد أرصدتها

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المراجعة شملت شركة مطاحن مصر الوسطى مطحن بوهلر (القديم والجديد)، ومطحن قطاع إطسا، ومطحن السلام، ومطحن الأمين، وتم مراجعة الأرصدة الفعلية من الأقماح والدقيق، وتنفيذ جرد فعلي دقيق لكافة الكميات المخزّنة، للتأكد من مطابقتها للسجلات والمستندات الرسمية، ومدى التزام المطاحن بالمعايير الفنية والتشغيلية المطلوبة.

وأشارت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، وأشار إلى أن جرد أرصدة المطاحن علي فترات دورية يضمن توافر السلع الاستراتيجية، وحسن استخدام الموارد العامة، بما يخدم المواطن ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

إجراءات إنشاء مطحن خاص

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نشرت علي موقعها الإلكترونى خطوات إنشاء مطحن حبوب خاص، وقالت الوزارة إنه على الرغبة في انشاء مطحن خاص أن يتقدم بطلب إنشاء وتشغيل مطحن مستجد باسم الدكتور الوزير، ويقدم عقد ملكية أرض لا تقل مساحتها عن 3000 متر مربع بشرط أن تكون مستوفاة للاشتراطات العامة التى حددتها اللجنة العليا للمطاحن بالوزارة، وفي حالة المطاحن استخراج 82% تمويني، يتم دراسة مدى الحاجة التموينية لإنشاء المطحن من خلال اللجنة العليا للمطاحن بالوزارة والمديريات، اما المطحن استخراج 72% تداول، يتم تبصير المتقدم بمسئوليته عن تدبير القمح اللازم للتشغيل بمعرفته، وتصريف وتسويق المنتج بمعرفته أيضا، وفي كل الحالات لا بد من تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.



ويتم اتخاذ الإجراءات التالية بعد موافقة الوزارة المبدئية على إقامة المشروع، تقديم عقد توريد وتركيب وتشغيل مطحن سلندرات مع إحدى الشركات المتخصصة، تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار، وموافقة الهيئة العامة للتصنيع، وموافقة الرقابة الصناعية، وموافقة وزارة شئون البيئة.

