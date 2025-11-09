توفر تدريبا عمليا للطلاب بالمزارع، 8 معلومات عن المدرسة الثانوية الزراعية بالواحات البحرية

18 حجم الخط

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المدرسة الثانوية الزراعية بـ منديشة بالواحات البحرية بعد الانتهاء من تجهيزها وتشغيلها بالكامل، لتصبح صرحًا تعليميًا جديدًا يخدم أهالي المنطقة ويعزّز خطط التنمية الزراعية والصناعية بالمحافظة.

وتقع المدرسة في موقع استراتيجي داخل الواحات البحرية، على مساحة تُقدّر بنحو عدة أفدنة، وتضم مباني تعليمية حديثة، ومعامل متخصصة، ومزرعة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على التدريب العملي في مجالات الزراعة الصحراوية، والميكنة الزراعية، والإنتاج الحيواني، وتم تجهيز الفصول الدراسية بمنظومات تعليمية حديثة تواكب التطور في التعليم الفني.

وأكد محافظ الجيزة خلال الافتتاح أن إنشاء المدرسة يأتي استجابة لاحتياجات أهالي الواحات البحرية، خاصة في ظل التوسعات الزراعية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن المدرسة ستوفر فرصًا حقيقية لتأهيل الشباب لسوق العمل في مجالات الزراعة الحديثة، خاصة مع التوسع في الزراعات غير التقليدية ومشروعات الاستصلاح بالظهير الصحراوي.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة أن المدرسة تمثل خطوة مهمة في دعم التعليم الزراعي بالمناطق البعيدة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر برامج تدريبية للطلاب داخل مزارعها ومحطاتها البحثية، وخاصة تلك المتخصصة في البيئات الصحراوية.

وأضاف أن المناهج الجديدة ستعطي الطلاب خبرات تطبيقية في إدارة الموارد المائية، وتقنيات الري، وإنتاج المحاصيل المناسبة لطبيعة الواحات.

وشهد الافتتاح جولة بالمباني والمعامل والمزرعة التعليمية، حيث استعرض مسؤولو المدرسة خطة تشغيل تعتمد على الدمج بين الجانب النظري والتطبيقي، مع استيعاب نحو 600 طالب في المرحلة الأولى، كما تتضمن الخطة التوسع في المشروعات التدريبية خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن تسهم المدرسة الثانوية الزراعية بمنديشة في إعداد كوادر فنية متخصصة تدعم مشروعات التنمية الزراعية بالواحات البحرية، وتساهم في تعزيز دور المنطقة كواحدة من أهم مناطق الإنتاج الزراعي المتنامي في الجيزة.

