بعد جدل منشوراتها الأخيرة، روبي تطلق أغنية حقك عليا (فيديو)

أطلقت النجمة روبي قبل قليل عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان «حقك عليّا»، على طريقة السينجل.

وجاء طرح الأغنية بعد سلسلة من المنشورات التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، حيث نشرت روبي مقاطع من كلمات الأغنية في شكل منشورات غامضة دون توضيح، ما دفع الجمهور للتساؤل عن معناها الحقيقي وما إذا كانت تعبر عن حالة شخصية تعيشها الفنانة.

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان حازم إكس وفلسطيني، وتوزيع فلسطيني. وتستعد روبي خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة جديدة من الأغنيات المنفردة، إلى جانب استعدادها لإحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها.



كلمات أغنية «حقك عليّا»

يرضيك أسقيك عناب

تسقيني مرار وعذاب

يا ريتني ما شوفت وشّك

ولا كنت فتحت باب

يرضيك أديك حنان

تديني بالباقي لبان

والله من يوم ما سيبتك

الدنيا آخر روقان

حقك عليّا

مش قصدي أعملك قيمة

العيب عليّا

وعلى قراراتي الغشيمة

