وزير الزراعة: 2350 جنيها السعر الجديد لأردب القمح

جولة وزير الزراعة،
جولة وزير الزراعة، فيتو
واصل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، زيارتهم التفقدية لمتابعة المشروعات والكيانات الزراعية بالمحافظة، حيث شملت الزيارة تفقد أحد حقول القمح، والجمعية الزراعية بقرية "أبو صير"، للوقوف على حالة المحصول ودعم المزارعين في إطار المبادرة  "حياة كريمة".

القمح صنف سدس 14

تفقد "فاروق" و"الأنصاري" أحد حقول القمح المنزرعة  بصنف "سدس 14"، والذي تم زراعته في الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي، ووجدا الحالة العامة للمحصول جيدة، حيث يمتاز هذا الصنف  بالإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض.

كما شملت الزيارة، تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية أبو صير، وتفقد الجمعية الزراعية الجديدة، والتي تم إنشاؤها بمركز إطسا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث يضم المجمع: جمعية زراعية مطورة، مركز إرشاد زراعي حديث، وحدة بيطرية متكاملة، فضلا عن مجمع ألبان متطور  لخدمة مربي الماشية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم.

سعر القمح للموسم الحالي 

من جهته أكد وزير الزراعة، أن الدولة تضع مصلحة الفلاح في المقدمة، وحرصت قبل بدء موسم زراعة القمح بوقت كافي، الإعلان عن سعره مجزي، بمبلغ 2350 جنيهًا للأردب، وهو سعر مجزي يهدف لتشجيع المزارعين وضمان هامش ربح عادل لهم، لافتا الى  أن القمح محصول استراتيجي هام، وأن المستهدف هذا العام هو توريد 5 ملايين طن، بهدف لتقليل الفجوة الاستيرادية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من قمح رغيف الخبز المدعم.

اصناف تضاعف الإنتاج 

وأشار الوزير إلى دور البحوث الزراعية في استنباط أصناف تضاعف الإنتاجية، ودور الميكنة الزراعية في تسهيل عمليات الزراعة والحصاد لتقليل الفاقد، موجهًا بضرورة تكثيف التواجد الميداني لمهندسي الإرشاد الزراعي لتوفير الدعم الفني اللازم، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير كافة حصص الأسمدة المدعمة للمزارعين وتوزيعها من خلال منظومة "كارت الفلاح" لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب، مشيرا إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الفلاح، أو تسريب الأسمدة المدعمة للبيع في السوق السوداء.

توفير السماد 

كما أشار إلى أن الوزارة، قد نجحت هذا الموسم، في توفير كافة المقررات السمادية للمزارعين، واتاحتها بالجمعيات الزراعية، للتوزيع على المزارعين، وفقا للضوابط والحصر الفعلي، ومنظومة كارت الفلاح، مشددا على الاعلان بشكل واضح عن المقررات السمادية، واسعارها، حتى يعرف المزارع حقه، مع عدم فرض أي زيادات في الاسعار، أو ربط عمليات الصرف بشراء منتجات أخرى.

وأوضح فاروق أن هناك متابعة دائمة ومستمرة، ورقابة على الجمعيات الزراعية، للتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين، والمتلاعبين بمقدرات الفلاح المصري.

توزيع 15 "فراطة ذرة" على صغار مزارعي الفيوم بحضور المحافظ ووزير الزراعة

زراعة الفيوم تشن حملة على محال بيع المبيدات الزراعية والمخصبات

فيما أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها، لما تمثله من ركيزة أساسية للأمن الغذائي، مشددًا على أهمية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، باعتباره أحد أهم محاصيل قوت الشعب المصري، مشيرًا إلى ضرورة دعم المزارعين لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشاد محافظ الفيوم بالدور المحوري الذي تقوم به المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في دعم القطاع الزراعي، من خلال إنشاء وتطوير المجمعات الزراعية، مؤكدًا أن هذه المجمعات تمثل حلقة وصل مهمة بين الدولة والمزارعين، وتسهم بشكل فعال في تقديم الخدمات الزراعية والإرشادية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الإنتاج الزراعي ودعم الفلاحين.

