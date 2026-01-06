عبد الجليل: حمدي فتحي نجم منتخب مصر في أمم إفريقيا وفتوح يحتاج إلى الثقة فقط

18 حجم الخط

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن حمدي فتحي يعد أبرز لاعبي منتخب مصر خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى دوره الكبير في دعم الفريق على المستويين الدفاعي والتكتيكي.

معاناة بدنية لبعض لاعبي منتخب مصر

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إنه كان يتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراة بنين بضغط هجومي مبكر من الأمام، من خلال محمد صلاح وعمر مرموش، بهدف تسجيل هدف سريع يمنح الفريق أفضلية نفسية وفنية.

وأضاف أن هناك معاناة بدنية واضحة على عدد من لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن الإرهاق ظهر بشكل ملحوظ على محمود حسن «تريزيجيه»، في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسات.

أحمد فتوح يحتاج لاستعادة الثقة

وتطرق عبد الجليل للحديث عن أحمد فتوح، مشددًا على أن اللاعب يحتاج فقط إلى استعادة الثقة، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل فرصة أخيرة له مع منتخب مصر، موضحًا: «إذا قدم فتوح 70% فقط من مستواه الحقيقي، سيكون أداؤه مبهرًا ومؤثرًا داخل الملعب».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب يمتلك عناصر مميزة، لكنه في حاجة إلى استعادة الجاهزية البدنية الكاملة لتحقيق أهدافه في البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، يوم السبت المقبل في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

